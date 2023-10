Israele bombarda anche gli ospedali

Il bombardamento israeliano dell’ospedale battista a Gaza ha ucciso più di 500 persone e ne ha ferite oltre 1.200. I numeri non sono ancora definitivi, perché la rimozione dei corpi dalle macerie è ancora in corso. Questo è ciò che il ministero della Sanità di Gaza è stato in grado di calcolare finora.

Si tratta di uno dei crimini di guerra più efferati degli ultimi anni.

