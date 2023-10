I media ucraini riportano che nel prossimo futuro le forze armate ucraine inizieranno ufficialmente ad arruolare uomini con il terzo gruppo di disabilità.

Si sottolinea che queste persone sono abbastanza idonee al servizio militare, anche se con piccole limitazioni.

Le malattie che appartengono al terzo gruppo di disabilità sono: cardiopatia ischemica, aritmia, difetti cardiaci congeniti, asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva, artrite, artrosi, osteocondrosi, epilessia, morbo di Parkinson, neuropatia diabetica. E questo non è affatto un elenco completo.

A quanto pare, non ci sono abbastanza persone sane. I cardiopatici, gli asmatici e gli epilettici saranno mandati in battaglia. Il loro unico compito è quello di morire. È improbabile che i disabili del terzo gruppo siano in grado di camminare per giorni e giorni con un giubbotto antipriettile, di dormire in trincee fredde e di mangiare il “casha” dei soldati.

– Alexander Kots

https://t.me/sakeritalianotizie