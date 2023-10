Approfondimento sulle relazioni Cina-UE: navigare nelle dinamiche geopolitiche

Questa sintesi analitica ha un significato particolare nel gettare luce sul discorso in corso tra gli studiosi cinesi, volto a informare i dibattiti interni sull’impatto della guerra Russia-Ucraina sulle relazioni UE-Cina.

Di Herta Manenti e Yan Shaohua – Transform! Europe

È fondamentale sottolineare che lo scopo di questo testo è quello di arricchire la comprensione cinese di come il fattore russo abbia plasmato il pensiero e la pratica politica europea nei confronti della Cina, piuttosto che influenzare i punti di vista dei decisori o degli intellettuali europei. In quanto tale, è uno strumento prezioso per svelare i dialoghi autentici che si svolgono tra gli studiosi cinesi.

L’esperienza del Prof. Shaohua racchiude l’intricata interazione tra Cina e Unione europea. Radicata in una ricerca meticolosa e in profonde intuizioni, questa sintesi articola le sue prospettive con precisione, cogliendo le sfumature delle relazioni Cina-UE nel contesto di un panorama geopolitico in evoluzione.

Dalla pubblicazione del documento “UE-Cina: Strategic Outlook” nel 2019, la percezione e la politica dell’UE nei confronti della Cina hanno subito cambiamenti significativi. Questo adeguamento della politica dell’UE nei confronti della Cina è il risultato di molteplici fattori, tra cui le dinamiche interne all’UE, i vincoli bilaterali Cina-UE e le influenze esterne. L’aggressione russa contro l’Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, è l’ultimo fattore esterno che ha influito su questi aggiustamenti. Questo conflitto, un importante evento geopolitico post-Guerra Fredda, non solo ha scosso l’ordine di sicurezza europeo, ma ha anche influenzato in modo significativo l’ambiente delle relazioni Cina-UE, diventando un fattore cruciale che ne modella le dinamiche.

Sebbene la Cina non sia direttamente coinvolta nella guerra Russia-Ucraina, le sue possibili implicazioni hanno creato un notevole impatto sulla diplomazia cinese e sullo sviluppo delle relazioni Cina-UE. Questo effetto è stato evidente durante il vertice Cina-UE del 2022. Inizialmente programmato per concentrarsi sul ripristino delle loro relazioni dopo un periodo di sanzioni reciproche nel 2021, l’agenda del vertice è stata drasticamente rimodellata dal conflitto Russia-Ucraina. Questo evento esterno ha suscitato ampie discussioni sia in Cina che all’estero, in particolare nei circoli accademici. Gli studiosi sono generalmente d’accordo sul fatto che il conflitto tra Russia e Ucraina stia rimodellando le strutture politiche ed economiche globali, accelerando gli aggiustamenti nell’ordine internazionale e nei rapporti tra le grandi potenze. Tuttavia, un’analisi completa di come il fattore russo influisca sulle relazioni sino-europee, soprattutto nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina, rimane poco diffusa.

L’articolo del professor Yan Shaohua, “Il fattore russo nelle relazioni UE-Cina”, mira a delucidare il fattore russo nelle relazioni sino-europee e ad analizzare in profondità come questo fattore specifico stia influenzando le loro interazioni nel contesto del conflitto Russia-Ucraina. Sebbene le relazioni della Cina con altre nazioni non siano tipicamente influenzate dai suoi legami con la Russia, lo stato attuale delle relazioni Cina-UE sembra essere un’eccezione. Mentre il fattore americano ha giocato a lungo un ruolo strutturale nel plasmare le relazioni sino-UE sin dall’instaurazione dei legami diplomatici nel 1975, il fattore russo ha raccolto meno attenzione e richiede ancora un ulteriore esame da parte del mondo accademico e politico.

L’articolo completo “Analysis of the Russian Factor in Sino-EU Relations” è stato originariamente pubblicato in cinese su “Pacific Journal”, n. 5, 2023, pp. 11-24. Quella che segue è una sintesi di Herta Manenti:

Nuove tendenze nelle relazioni triangolari Cina-UE-Russia

Le relazioni triangolari tra le grandi potenze sono un punto focale delle relazioni internazionali. Mentre la maggior parte delle analisi si concentra spesso sulla Cina, gli Stati Uniti e l’Europa o la Russia, si presta meno attenzione alle dinamiche triangolari tra Cina, Europa e Russia. Tuttavia, la comprensione di questa relazione è fondamentale. Anche se gli Stati Uniti, in quanto attuale potenza egemone, influenzano in modo significativo l’Europa, è importante riconoscere le dinamiche uniche del triangolo sino-europeo-russo. In un contesto di strategie geopolitiche in evoluzione – tra cui la strategia di “ribilanciamento” degli Stati Uniti verso l’Asia, la strategia “verso ovest” della Cina e l’orientamento “verso est” dell’UE – le relazioni Cina-UE-Russia si stanno adattando a un nuovo panorama geopolitico. Questo panorama è particolarmente evidente negli ultimi anni, in quanto l’interazione tra Cina, Europa e Russia mostra nuove tendenze.

In primo luogo, nel contesto delle relazioni UE-Russia, la Russia fa strategicamente leva sulla Cina per rafforzare la propria posizione con l’UE. Essendo il più grande vicino della Russia, esistono legami storici e culturali tra l’UE e la Russia. Tuttavia, gli interessi geografici in competizione hanno spesso messo a dura prova le loro relazioni. La questione fondamentale è la divergenza di vedute sugli spazi post-sovietici e sugli ordini di sicurezza europei. Queste differenze hanno portato a posizioni mutevoli nel tempo, con periodi di espansione europea verso est. In questo contesto, il conflitto tra Russia e Ucraina influenza in modo significativo le dinamiche UE-Russia, trasformandole addirittura. Le crisi interne dell’UE, unite a cambiamenti globali come la competizione tra Stati Uniti e Cina, hanno permesso alla Russia di utilizzare varie contraddizioni a suo vantaggio, rimodellando la dinamica di potere a suo favore. Il risultato è un passaggio dalla Russia in difesa a una posizione più proattiva nei confronti dell’Europa.

In mezzo a queste dinamiche, la Russia sfrutta le proprie forniture energetiche, sfruttando a proprio vantaggio le richieste energetiche di Cina ed Europa. Ad esempio, dopo l’annessione russa della Crimea nel 2014, la Russia ha firmato un importante contratto di gas naturale con la Cina, che le ha fornito sia un sollievo economico dalle sanzioni occidentali sia una merce di scambio politica contro l’Europa. La capacità della Russia di manipolare progetti energetici come “North Stream 2” coinvolgendo la Cina dimostra ulteriormente la sua strategia di utilizzare i fattori cinesi per impegnarsi con l’UE.

In secondo luogo, nel contesto delle relazioni sino-russe, la Russia utilizza fattori europei e americani per rafforzare i suoi legami con la Cina e per controbilanciare le pressioni dell’UE. La crisi di Crimea ha messo a dura prova le relazioni UE-Russia, inducendo la Russia a dare priorità alle relazioni con la Cina. Le posizioni condivise sulle questioni internazionali e regionali hanno rafforzato i loro legami, culminati nel 2019 in un “partenariato strategico globale di coordinamento nella nuova era”. Questa relazione si è rivelata preziosa per la Russia, aiutandola a superare le sanzioni occidentali e le pressioni diplomatiche.

Mentre la Cina mantiene una posizione non conflittuale nelle sue relazioni con la Russia, quest’ultima sfrutta questa relazione per difendersi dalle pressioni europee e americane, in particolare dall’espansione della NATO verso est. L’allineamento della Russia con la Cina le ha permesso di superare i suoi limiti diplomatici, come dimostrato dalle sue azioni durante la crisi russo-ucraina. Questo allineamento fornisce alla Russia spazio di manovra e sostegno diplomatico, consentendole di affrontare l’Europa con tattiche più assertive.

In terzo luogo, nell’ambito delle relazioni Cina-UE, l’UE incanala la sua insoddisfazione nei confronti della Russia verso la Cina. L’evoluzione della percezione e delle politiche dell’UE nei confronti della Cina ha introdotto cambiamenti significativi. Passando dal considerare la Cina come un partner strategico all’etichettarla come “partner cooperativo, concorrente economico e avversario istituzionale”, la posizione dell’UE si è inasprita. In questo contesto, la crisi Russia-Ucraina ha amplificato le preoccupazioni dell’UE. L’UE incolpa la Cina per i suoi problemi con la Russia, sfogando la sua insoddisfazione associandola alle sfide della Russia. Questa pratica si è particolarmente accentuata dopo l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina.

Nonostante la posizione equilibrata della Cina sul conflitto tra Russia e Ucraina, la sua influenza globale e le sue strette relazioni con la Russia hanno portato l’UE a riporre maggiori aspettative sul ruolo della Cina. Di conseguenza, l’UE ha cercato il coinvolgimento della Cina come mediatore nei colloqui di pace, aumentando la pressione sulla Cina quando i suoi sforzi sono stati vani. Questa tensione è evidente nelle dichiarazioni ufficiali dell’UE, comprese quelle della dichiarazione di cooperazione UE-NATO del 2023. Questo documento, per la prima volta, parla esplicitamente della Cina come di una “sfida che deve essere affrontata”, mostrando la crescente convergenza tra le prospettive dell’UE e della NATO sulla Cina.

In conclusione, il conflitto Russia-Ucraina è un punto cruciale che influenza le relazioni Cina-UE. Il conflitto in corso ha spinto l’UE a intrecciare le sue politiche verso la Russia e la Cina. Mentre la diplomazia cinese è solitamente guidata dal principio di “non allineamento, non confronto e non bersaglio di terze parti”, le sue relazioni con la Russia hanno assunto un ruolo unico. Con l’aggravarsi della crisi ucraina, il fattore russo potrebbe superare quello statunitense nel plasmare le relazioni Cina-UE, presentando nuove sfide e opportunità per il futuro”.

Il “legame” politico dell’UE con Cina e Russia

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha accentuato la propensione dell’Unione europea a legare politicamente Cina e Russia. Questo approccio, spesso definito come “legami politici”, deriva dall’ideologia dell’epoca della Guerra Fredda, in cui la Cina e la Russia sono classificate come nazioni “autoritarie”. Questa classificazione spinge l’UE a riconsiderare il suo impegno con queste nazioni, raggruppandole in base ai loro sistemi politici. Prima del conflitto Russia-Ucraina, l’UE e gli Stati Uniti avevano già allineato le loro politiche politiche e ideologiche nei confronti della Cina. Hanno rafforzato i loro valori condivisi e stabilito una “alleanza di valori”, inquadrando al contempo la Cina in un quadro binario di “democrazia contro autoritarismo”. Anche prima del conflitto, l’UE aveva in qualche modo intrecciato la Cina e la Russia all’interno dei suoi rapporti più ampi con le cosiddette nazioni “autoritarie”. Ciò si può osservare anche nel concetto di “oppositori istituzionali” utilizzato per descrivere la posizione della Cina. Sebbene questo approccio abbia portato a una posizione più decisa nei confronti della Cina negli ultimi anni, non ha modificato in modo sostanziale la politica generale dell’UE nei confronti della Cina. L’UE continua ad adottare una strategia “tricotomica” nei confronti della Cina, che comprende cooperazione, competizione e confronto istituzionale, con la cooperazione come obiettivo principale. Questo approccio contrasta significativamente con il modo in cui l’UE tratta la Russia.

La posizione “tricotomica” dell’UE nei confronti della Cina si è evoluta dalla sua introduzione nel 2019. Sebbene sia stata accettata dalle istituzioni dell’UE e dagli Stati membri, all’interno dell’UE persistono dibattiti su come trovare un equilibrio tra i vari livelli di impegno con la Cina. Durante una valutazione del documento “UE-Cina: Strategic Outlook” nell’aprile 2021, alcune voci hanno sostenuto un approccio più duro, sottolineando la Cina come “avversario istituzionale”. Ciò evidenzia la continua divergenza di opinioni all’interno dell’UE riguardo alla combinazione di cooperazione, competizione e rivalità istituzionale all’interno della sua politica per la Cina. La ricerca di un equilibrio tra questi molteplici aspetti è diventata la pietra angolare della politica cinese dell’UE negli ultimi anni.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha innescato cambiamenti interconnessi nell’approccio dell’UE alla Cina. In primo luogo, questo conflitto ha alterato la percezione dell’UE sulla natura delle relazioni sino-russe, consolidando la sua tendenza ad associare Cina e Russia nel suo discorso ufficiale. La firma della “Dichiarazione congiunta sino-russa sulle relazioni internazionali e lo sviluppo sostenibile globale nella nuova era” prima del conflitto è stata vista come un punto di svolta nelle relazioni sino-russe. Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2022, Josep Borrell, Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha considerato questa dichiarazione come un apice del tentativo di Cina e Russia di rimodellare l’ordine internazionale, definendola addirittura un “manifesto revisionista”. Durante il “Dialogo di Raisina” a Nuova Delhi nell’aprile del 2022, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha interpretato la dichiarazione congiunta sino-russa come un apparente “trattato di alleanza senza restrizioni”, esprimendo preoccupazione per le sue implicazioni in Europa e in Asia. In particolare, il “vincolo” politico di Cina e Russia si manifesta principalmente attraverso i discorsi dei singoli leader dell’UE, mancando un consenso a livello politico. Alcuni Paesi dell’UE sostengono ancora che la Cina debba mantenere le distanze dalla Russia, sottolineando le divisioni interne e suggerendo che questo “vincolo” potrebbe diventare un peso per l’UE.

Oltre a “vincolare” la Cina e la Russia, l’UE si sta strategicamente orientando verso gli Stati Uniti, rafforzando le loro relazioni e dando forma a un modello basato sul campo “Stati Uniti-Europa contro Cina-Russia”. Il conflitto tra Russia e Ucraina ha spinto la Cina a ribadire la sua posizione di valutare le questioni nel merito, di sostenere la sovranità e l’integrità territoriale e di perseguire una risoluzione pacifica delle controversie in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. L’UE ha interpretato questo atteggiamento come “neutralità filorussa” e “sostegno strategico” alla Russia. Le preoccupazioni per la posizione della Cina hanno spinto l’UE verso gli Stati Uniti su questioni critiche legate alla competizione Cina-USA, istituzionalizzando ulteriormente la competizione UE-Cina.

Questo “legame” tra Cina e Russia ha implicazioni significative per le relazioni Cina-UE, presentando sfide nel bilanciare i diversi aspetti della politica cinese dell’UE. L’impatto del conflitto Russia-Ucraina potrebbe spostare l’equilibrio dell’approccio tricotomico dell’UE verso il trattamento della Cina come “avversario istituzionale”. La riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’UE dell’ottobre 2022 ha posto l’accento sulla competizione economica e sul confronto istituzionale, segnando un cambiamento di tono dopo il conflitto Russia-Ucraina. Sebbene l’approccio multiforme dell’UE nei confronti della Cina rimanga, l’equilibrio tra le varie dimensioni ha iniziato a spostarsi dall’enfasi sulla cooperazione alla competizione.

Ripensamento dell’UE sulla dipendenza economica e commerciale

Dal punto di vista economico, il conflitto tra Russia e Ucraina ha spinto l’UE a rivalutare la sua dipendenza economica e commerciale da Russia e Cina e la sua filosofia di cooperazione economica. Il conflitto ha messo in luce la vulnerabilità energetica dell’UE dovuta alla sua dipendenza dalla Russia, portando a considerare le relazioni economiche Cina-UE per evitare le insidie dell’eccessiva dipendenza. Gli insegnamenti tratti dall’invasione russa dell’Ucraina suggeriscono che l’interdipendenza non è più sufficiente a garantire la sicurezza. Questo cambiamento ha un impatto anche sulle relazioni della Germania con la Cina. Borell ha riconosciuto apertamente che la prosperità dell’UE si è storicamente basata sull’energia della Russia e sul mercato cinese, mentre la sicurezza era legata agli Stati Uniti. Questa base si è rivelata costosa, segnalando che il precedente ordine mondiale, in cui gli Stati Uniti garantivano la sicurezza e Russia e Cina sostenevano la prosperità, non esiste più. Di conseguenza, l’UE non separerà più la sicurezza dalla prosperità, inserendo le considerazioni sulla sicurezza nei suoi legami economici e commerciali con Russia e Cina.

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha spinto l’UE a riconsiderare due aspetti critici legati all’interdipendenza economica. In primo luogo, è stata messa in discussione la nozione di cooperazione economica e commerciale come “pietra di zavorra”. In precedenza, l’UE riteneva che tale cooperazione fosse fondamentale per ottenere la cooperazione della Russia e stabilizzare le relazioni UE-Russia. Nonostante le pressioni degli Stati Uniti e di alcuni Stati membri dell’UE, la Germania ha portato avanti il gasdotto “North Stream No. 2”, con l’obiettivo di sfruttare la cooperazione economica per esercitare influenza sulla Russia. Tuttavia, il conflitto ha dimostrato che l’interdipendenza economica e la minaccia di sanzioni non potevano impedire alla Russia di intraprendere azioni aggressive contro l’Ucraina. Il secondo aspetto è il rischio di “armamento” dell’interdipendenza. Invece di fungere da elemento stabilizzante, la dipendenza economica e commerciale tra Europa e Russia si è trasformata in uno strumento di sanzioni reciproche dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Questo cambiamento è stato particolarmente dannoso per l’UE, che dipende fortemente dalla Russia per l’energia. L’UE ha risposto imponendo sanzioni globali alla Russia e impegnandosi a ridurre la dipendenza energetica, avviando così un processo di “de-russificazione” a livello economico.

Rispetto alla Russia, la Cina e l’UE condividono un’interdipendenza più profonda e più ampia, che rende implausibile un “grande disaccoppiamento” come quello tra l’UE e la Russia. In un discorso del marzo 2023, la von der Leyen ha affermato che il disaccoppiamento dalla Cina non è fattibile né nell’interesse dell’Europa. Tuttavia, l’UE riconosce che i problemi incontrati nella sua dipendenza economica dalla Russia si applicano anche alle relazioni Cina-UE. Nel contesto del conflitto Russia-Ucraina, le prospettive dell’UE su questi temi si sono evolute.

La crescente attenzione alla sicurezza e alla geopolitica nella politica cinese dell’UE

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha amplificato la securizzazione delle relazioni tra Cina e UE, determinando una maggiore enfasi sugli aspetti geopolitici e di sicurezza nella politica cinese dell’UE. Storicamente, questioni come la geopolitica e la sicurezza hanno avuto uno status secondario nelle relazioni Cina-UE. Ciò era dovuto in gran parte all’assenza di scontri geopolitici fondamentali tra Cina ed Europa, che li distinguevano dalla natura distinta delle relazioni sino-statunitensi. Tuttavia, con il crescente impegno dell’UE per l’autonomia strategica e il suo spostamento di potere geopolitico, la Cina e l’UE stanno invadendo sempre più i rispettivi domini geopoliticamente sensibili. L’UE etichetta l’influenza della Cina nelle regioni limitrofe come una “sfida geopolitica”, mentre estende il suo impatto geopolitico alle regioni sensibili della Cina attraverso la “Strategia indo-pacifica”. Di conseguenza, la tradizionale narrativa delle relazioni Cina-UE, priva di conflitti geopolitici centrali, sta subendo sottili modifiche, portando le dispute geografiche e le tradizionali questioni di sicurezza in primo piano nella politica cinese dell’UE.

Questo cambiamento e le sue implicazioni sono evidenti in tre aree chiave:

In primo luogo, nelle regioni geopoliticamente sensibili dell’UE, si assiste a un crescente controllo del coordinamento Cina-Russia, in particolare in materia di sicurezza. Storicamente, l’UE considerava la Russia come la sua principale sfida geopolitica e preoccupazione per la sicurezza. Tuttavia, il rafforzamento del partenariato strategico sino-russo sta gradualmente ridisegnando il modo in cui l’UE percepisce il ruolo della Cina in materia di sicurezza, in particolare in alcuni Paesi dell’Europa centrale e orientale. Ad esempio, i Paesi baltici hanno tradizionalmente concentrato le loro preoccupazioni in materia di sicurezza sulla Russia. Tuttavia, l’esercitazione militare congiunta Cina-Russia nel Mar Baltico nel 2017 ha segnato un punto di svolta, in quanto è stata vista come una tacita legittimazione dell’influenza della Russia in quella zona. I Paesi baltici, che inizialmente davano la priorità ai legami economici con la Cina, stanno ora mostrando maggiore preoccupazione per i fattori di sicurezza e geopolitici nei loro rapporti. Dal 2019, la Cina è stata inclusa nelle valutazioni di sicurezza di questi Paesi baltici, designata come “minaccia alla sicurezza” seconda solo alla Russia. Sebbene questo cambiamento derivi in parte dall’influenza degli Stati Uniti e dalla politica interna di questi Paesi, l’approfondimento del partenariato e della cooperazione in materia di sicurezza tra Cina e Russia gioca un ruolo significativo. Prima dell’invasione russa dell’Ucraina, Cina e Russia si sono opposte all’espansione della NATO in una dichiarazione congiunta, attirando l’attenzione dell’UE. È stato il primo caso, dal 1959, in cui la Cina si è apertamente allineata con la Russia su un’importante questione di sicurezza europea. Dopo il conflitto tra Russia e Ucraina, l’UE ha anche espresso preoccupazione per il potenziale sostegno militare della Cina alla Russia. Tuttavia, è fondamentale notare che un partenariato strategico è sostanzialmente diverso da un’alleanza o da un allineamento, e queste preoccupazioni potrebbero essere esagerate o mal interpretate.

In secondo luogo, nelle regioni geopoliticamente sensibili alla Cina, l’UE è diventata più attenta al panorama geopolitico dell’Indo-Pacifico, soprattutto per quanto riguarda la questione di Taiwan. Storicamente, l’Unione europea ha adottato una posizione sommessa e pragmatica su Taiwan, considerandola principalmente una preoccupazione per gli Stati Uniti. Tuttavia, i sentimenti favorevoli a Taiwan all’interno di alcuni Stati membri dell’UE e di istituzioni come il Parlamento europeo hanno preso piede, portando a una maggiore attenzione dell’UE sulla questione di Taiwan. Nel settembre 2021, l’UE ha lanciato la sua “Strategia indo-pacifica”, a dimostrazione di uno spostamento dell’attenzione strategica globale e dell’evoluzione delle sue preoccupazioni nella regione asiatica. È significativo che la strategia affronti anche la questione di Taiwan, riconoscendo che l’escalation delle tensioni nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan ha un impatto sulla percezione della sicurezza europea. Nonostante le ipotesi che la crisi ucraina possa diluire l’attenzione dell’UE verso l’Indo-Pacifico, l’attenzione dell’UE verso la questione di Taiwan sembra non essere diminuita, se non addirittura approfondita. La questione di Taiwan, fondamentalmente distinta dalla crisi ucraina, è stata opportunisticamente colta dalle forze pro-Taiwan all’interno dell’UE per aumentarne la visibilità, il che suggerisce un potenziale aumento dell’impegno europeo sulla questione di Taiwan.

In terzo luogo, la strategia di sicurezza complessiva dell’UE comprende ora la Russia e la Cina. Nel 2003, l’UE ha pubblicato la sua prima strategia di sicurezza, la “Strategia di sicurezza europea”, e nel 2016 ha presentato la “Strategia globale dell’UE”. Entrambi i documenti facevano riferimento alla Cina, ma non la consideravano un problema di sicurezza. La strategia del 2003 considerava la Cina, insieme ad altre nazioni, come partner strategico per affrontare le sfide della sicurezza. La “Strategia globale dell’UE” del 2016 ha integrato la Cina nella sua politica asiatica, sostenendo un impegno con la Cina basato sullo Stato di diritto e sul rafforzamento delle relazioni commerciali e di investimento. Tuttavia, il conflitto tra Russia e Ucraina ha indotto l’UE a valutare collettivamente il proprio ambiente strategico attraverso la “Bussola strategica” del 2022, il primo libro bianco sulla difesa dell’UE che guida la strategia di sicurezza e difesa per il prossimo decennio. È importante notare che questo documento identifica sia la Russia che la Cina come sfide per la sicurezza. Pur non considerando la Cina come una vera e propria minaccia per la sicurezza, l’inclusione è indice della tendenza post-Russia-Ucraina a una maggiore securizzazione delle relazioni Cina-UE.

Gestire il fattore russo nelle relazioni Cina-UE

Il conflitto Russia-Ucraina sottolinea la significativa influenza della Russia sulle relazioni Cina-UE, presentando alla Cina una sfida complessa all’interno del triangolo Cina-Europa-Russia. Dal punto di vista strategico, la Russia occupa una posizione vitale in quanto principale vicino della Cina e partner strategico chiave. Nel frattempo, l’UE ha un significato economico maggiore per la Cina rispetto alla Russia. Questa intricata dinamica di fare affidamento su diverse terze parti in ambito strategico ed economico diventa più complessa quando le relazioni UE-Russia diventano tese. Di conseguenza, la Cina deve far fronte ad aspettative e pressioni distinte sia da parte dell’UE che della Russia.

Questa situazione presenta somiglianze con la difficile situazione dell’UE tra Cina e Stati Uniti, anche se con differenze significative. A differenza delle relazioni USA-Cina, che devono ancora arrivare a un confronto su vasta scala, le interazioni UE-Russia hanno quasi esaurito tutte le vie di conflitto tranne la guerra vera e propria. In un tale contesto, le tensioni aumentano naturalmente nelle relazioni della Cina sia con l’UE che con la Russia. Anche se questo non è l’ideale per gli interessi della Cina, posiziona favorevolmente la Cina nel contesto triangolare delle dinamiche Cina-Europa-Russia. Sfruttando questa posizione favorevole, la diplomazia cinese può ritagliarsi più spazio di manovra, lottando per un ambiente internazionale favorevole.

Gestire efficacemente l’influenza russa nelle relazioni Cina-UE richiede un approccio costruttivo alla relazione triangolare Cina-UE-Russia. Ciò implica bilanciare strategicamente e abilmente le relazioni Cina-UE e Cina-Russia, migliorando così l’agilità diplomatica e ampliando le opportunità strategiche. Lo stato attuale delle relazioni Cina-UE raggiunge un momento cruciale, incentrato sul conflitto Russia-Ucraina. Nel contesto della competizione strategica sino-americana, coltivare il partenariato strategico sino-russo è in linea con gli interessi della Cina. Tuttavia, mantenere questa partnership evitando un ulteriore deterioramento delle relazioni Cina-UE rappresenta una sfida fondamentale per la diplomazia cinese. Soprattutto alla luce del conflitto Russia-Ucraina, mitigare l’“effetto spillover” sulle relazioni Cina-UE assume un’importanza fondamentale.

L’UE, perseguendo l’autonomia strategica, emerge come un attore chiave nel plasmare le dinamiche della competizione sino-americana nel contesto del conflitto Russia-Ucraina. Ciò aumenta la rilevanza strategica dell’UE per la Cina, simile all’importanza della Russia. Di conseguenza, la Cina deve abilmente bilanciare l’approfondimento del partenariato sino-russo preservando al contempo stabili relazioni sino-europee. Considerando il contesto del conflitto Russia-Ucraina, le preoccupazioni geopolitiche e di sicurezza sono in cima all’agenda dell’UE. Diventa urgente stabilire una fiducia reciproca in materia di sicurezza tra Cina e UE. In questo senso, la visita di fine 2022 del cancelliere tedesco Scholz e del presidente del Consiglio europeo Michel in Cina, culminata in un consenso contro l’uso delle armi nucleari, rappresenta un passo positivo. Tali passi aprono la strada alla fiducia reciproca in materia di sicurezza e offrono una piattaforma per un dialogo intensificato tra Cina e UE nel conflitto Russia-Ucraina.

Gestire in modo efficiente il fattore russo nelle relazioni Cina-UE richiede che l’UE ricalibra il suo approccio. Ciò implica comprendere accuratamente l’essenza del partenariato strategico Cina-Russia e la sua traiettoria indipendente, astenendosi dal vedere le relazioni Cina-UE attraverso la lente della competizione strategica. I legami Cina-UE hanno ora implicazioni globali, che trascendono le dimensioni bilaterali. Pertanto, è diplomaticamente prematuro per l’UE ancorare le relazioni Cina-UE nell’ambito di paesi terzi come la Russia o gli Stati Uniti.

Il tentativo dell’UE di “vincolare” Cina e Russia nelle sue relazioni estere non è realistico, dato il loro status sovrano e la natura di un’alleanza non formale. Inoltre, questo approccio è controproducente nel promuovere le relazioni Cina-UE, poiché alimenta la sfiducia della Cina nei confronti dell’UE. Indipendentemente dalle scelte della Cina, resta improbabile che venga modificata la posizione dell’UE o rafforzata le relazioni Cina-UE. Infatti, mentre Cina e Russia condividono interessi comuni nel sistema globale, il conflitto Russia-Ucraina sottolinea la loro natura distinta e i loro interessi divergenti. La Russia tende ad espandere la propria sfera di influenza, utilizzando “conflitti gestibili” per assicurarsi vantaggi geopolitici e affermare il suo status di grande potenza. Al contrario, la Cina cerca l’integrazione e la riforma all’interno del sistema globale, creando un ambiente internazionale pacifico favorevole alla crescita economica e alla modernizzazione. Questi approcci diversi evidenziano distinzioni fondamentali tra Cina e Russia sulla scena globale, una sfumatura che dovrebbe informare le percezioni e le politiche dell’UE nei confronti della Cina.