Orsini: “Mentana una pecorella quando il gioco si fa duro. Nessuna parola su Netanyahu”

Orsini: “Mentana c’ha rotto l’anima con la condanna morale contro Putin mesi e adesso Netanyahu ha massacrato, in sei giorni, molti più bambini di quelli uccisi da Putin in venti mesi.”

Orsini: “Mentana una pecorella quando il gioco si fa duro”

Nuova puntata dello scontro a distanza tra Enrico Mentana e Alessandro Orsini. Tra i due non corre buon sangue e periodicamente, a mezzo social, partono le stilettate. L’ultimo episodio nasce da un post del direttore del Tg La7 che condivide un post del professore commentandolo sarcasticamente: “ma è vero o è un fake?”

Orsini non si lascia scappare l’occasione e risponde con l’ennesima bordata:

“Scusate, ma Mentana una condanna morale del massacro a Gaza compiuto da Netanyahu vi risulta l’abbia pronunciata? No perché Mentana c’ha rotto l’anima con questa storia della condanna morale contro Putin per venti mesi e adesso viene fuori che Netanyahu, statistiche ufficiali, ha massacrato, in sei giorni, molti più bambini di quelli uccisi da Putin in venti mesi.”

E continua: “Siccome lo conosco, non vorrei che Mentana facesse il furbo del tipo: – Sì, cioè, io, boh, mi sa che mi sono dimenticato, dovevo dare le crocchette al gatto, però ho detto che Netanyahu dovrebbe evitare di infliggere una punizione collettiva contro Gaza- . Questa non è una condanna morale. La condanna morale è così: -Io, Enrico Mentana, condanno Netanyahu per essere un criminale di guerra che sta massacrando migliaia di bambini innocenti a Gaza. La Corte penale internazionale dovrebbe colpire Netanyahu con un mandato di cattura e l’Unione europea dovrebbe colpire il governo Netanyahu con le sanzioni.- Chissà se Mentana avrà tanto coraggio.”

Per poi concludere: “Si dice che abbia un coraggio da leone quando deve mettere bocca sugli ospiti di Bianca Berlinguer, ma che poi diventi una pecorella quando il gioco si fa duro.

Ma noi siamo certi che, sfamato il gatto, Mentana inizierà la sua battaglia affinché la Corte penale internazionale spicchi un mandato d’arresto contro Netanyahu e affinché l’Unione europea colpisca il governo Netanyahu con le sanzioni”.

E ora attendiamo la prossima puntata.