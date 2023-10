Sale la tensione in tutto il Medio Oriente. Attaccate basi USA in Siria ed Iraq

Sale la tensione in tutto il Medio Oriente

Hezbollah dichiara guerra contro le forze d’occupazione americane in Iraq



Mentre in Siria Gruppi della resistenza vicini all’Iran avrebbero attaccato le basi americane nel paese

Si segnalano movimenti di milizie dalla Siria al libano che andrebbero ad ingrossare le forze di contrapposizione all’esercito israeliano

“Circola voce che “più di mille” combattenti dello sciita iracheno Hashd al-Shaabi siano entrati in Libano dal confine siriano. Tre fonti mi hanno confermato questa informazione. Una fonte siriana ha parlato di attività anormali sull’autostrada, una fonte nel Libano meridionale ha affermato che i combattenti dell’Hashd sono effettivamente sul campo e pronti, ma non in tali numeri. Il fatto che qualcosa stia succedendo è evidenziato da indicatori come:

– L’Ambasciata del Bahrein a Damasco ha invitato tutti i cittadini bahreiniti in Libano a lasciare immediatamente il Paese per garantire la loro sicurezza;

– L’ambasciata dell’Arabia Saudita in Libano ha invitato i suoi cittadini a lasciare il Paese. Una terza fonte a Beirut mi ha lasciato intendere che è in corso una sorta di processo di negoziazione. Molto probabilmente per impedire un’operazione di terra israeliana a Gaza. Finché questo processo non sarà completato, Hezbollah non sarà attivo. In generale, siamo in osservazione. – Abbas Djuma”