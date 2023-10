Cina: il discorso di Xi Jinping al Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale

Di seguito vi proponiamo la traduzione integrale del discorso tenuto lo scorso 18 ottobre dal presidente cinese Xi Jinping all’apertura del terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale, dal titolo “Costruire un mondo aperto, inclusivo e interconnesso per lo sviluppo comune“.

Eccellenze Capi di Stato e di Governo,

Capi delle organizzazioni internazionali,

Rappresentanti di vari Paesi,

Ospiti illustri,

Signore e signori,

Amici,

Oggi ci incontriamo qui per la cerimonia di apertura del Terzo Belta and Road Forum per la Cooperazione Internazionale (BRF). A nome del governo cinese e del popolo cinese e a nome mio, desidero porgere a tutti voi un caloroso benvenuto!

Quest’anno ricorre il decimo anniversario della Belt and Road Initiative (BRI) da me proposta. La BRI, traendo ispirazione dall’antica Via della Seta e concentrandosi sul miglioramento della connettività, mira a migliorare la politica, le infrastrutture, il commercio, la connettività finanziaria e tra le persone, dare nuovo slancio all’economia globale, creare nuove opportunità per lo sviluppo globale e costruire una nuova piattaforma per la cooperazione economica internazionale.

Nel corso di questi 10 anni, siamo rimasti impegnati in questa missione fondatrice. Grazie ai nostri sforzi congiunti, la cooperazione internazionale Belt and Road è decollata, è cresciuta rapidamente e ha prodotto risultati fruttuosi.

La cooperazione Belt and Road si è estesa dal continente eurasiatico all’Africa e all’America Latina. Più di 150 Paesi e oltre 30 organizzazioni internazionali hanno firmato documenti di cooperazione sulla Belt and Road. Abbiamo già tenuto due sessioni del BRF e creato oltre 20 piattaforme di cooperazione multilaterale specializzate nell’ambito della BRI.

La cooperazione Belt and Road è passata dal “fare degli schizzi” a “definire i dettagli”, e i progetti sono stati trasformati in progetti concreti. Sono stati lanciati un gran numero di progetti esclusivi e di programmi “piccoli ma intelligenti” incentrati sulle persone.

La cooperazione Belt and Road si è estesa dalla connettività fisica alla connettività istituzionale. Sono stati stabiliti importanti principi guida per una cooperazione di alta qualità sulla Belt and Road, che includono il principio di “pianificare insieme, costruire insieme e beneficiare insieme”, la filosofia di una cooperazione aperta, verde e pulita e l’obiettivo di perseguire una cooperazione di alto livello, centrata sulle persone e sostenibile.

Nel corso di questi 10 anni, abbiamo cercato di costruire una rete globale di connettività composta da corridoi economici, vie di trasporto internazionali e autostrade dell’informazione, nonché ferrovie, strade, aeroporti, porti, condutture e reti elettriche. Coprendo la terra, l’oceano, il cielo e Internet, questa rete ha incrementato il flusso di beni, capitali, tecnologie e risorse umane tra i Paesi, coinvolti e ha iniettato nuova vitalità nella millenaria Via della Seta nella nuova era.

I treni che sfrecciano lungo i binari, le automobili che corrono sulle strade, i voli che collegano diversi Paesi, le navi mercantili che infrangono le onde e il commercio elettronico che porta tanta comodità alle persone: sono tutti diventati simboli del commercio internazionale nella nuova era, proprio come le carovane di cammelli e le navi a vela appartenevano ai tempi passati.

Le centrali idroelettriche, eoliche e solari, gli oleodotti e i gasdotti e le reti di trasmissione di energia sempre più intelligenti e interconnesse stanno rimuovendo il collo di bottiglia dello sviluppo causato dalla carenza di energia, e realizzando il sogno dei Paesi in via di sviluppo di raggiungere uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio. Questi progetti energetici sono diventati l’oasi e il faro per lo sviluppo sostenibile nella nuova era.

Aeroporti e porti nuovi di zecca, strade agevoli e parchi industriali di nuova costruzione per la cooperazione commerciale hanno creato nuovi corridoi economici e nuovi motori di crescita, e sono diventati le rotte commerciali e i punti di raccolta della nuova era.

Anni culturali ricchi e colorati, festival d’arte, esposizioni e mostre, laboratori Luban, programmi di scambio interpersonale come la Silk Road Community Building Initiative e il programma Brightness Action e scambi approfonditi tra organizzazioni non governative, think tank, organizzazioni dei media e giovani: tutte queste fiorenti attività hanno composto una sinfonia di amicizia nella nuova era.

Quando il COVID-19 ha colpito, la Belt and Road è diventata una strada salvavita. La Cina ha fornito più di 10 miliardi di mascherine e 2,3 miliardi di dosi di vaccini ad altri Paesi, e ha prodotto vaccini congiuntamente con oltre 20 Paesi, dando un contributo speciale agli sforzi dei partner della BRI nella lotta contro il COVID-19. E la Cina ha a sua volta ricevuto un prezioso sostegno da oltre 70 Paesi quando è stata duramente colpita dalla pandemia.

La cooperazione Belt and Road si basa sul principio di “pianificare insieme, costruire insieme e trarre vantaggio insieme”. Essa trascende le differenze tra civiltà, culture, sistemi sociali e fasi di sviluppo. Ha aperto una nuova strada per gli scambi tra Paesi e ha stabilito un nuovo quadro per la cooperazione internazionale. In effetti, la BRI rappresenta il perseguimento congiunto dell’umanità verso lo sviluppo per tutti.

Signore e signori,

Amici,

I risultati raggiunti negli ultimi dieci anni sono davvero notevoli e possiamo trarre moltissimo da essi.

Abbiamo imparato che l’umanità è una comunità con un futuro condiviso. La Cina può stare bene solo quando il mondo sta bene. Quando la Cina starà bene, il mondo migliorerà ancora. Attraverso la cooperazione Belt and Road, la Cina sta aprendo ancora di più le sue porte al mondo, con le sue regioni interne che si trasformano da “terzini” in “attaccanti” e le regioni costiere che raggiungono nuove vette nella loro apertura. Il mercato cinese è diventato ancora più strettamente integrato con il mercato globale. La Cina è diventata il principale partner commerciale di oltre 140 Paesi e territori, e una fonte primaria di investimenti per più Paesi. Sia gli investimenti cinesi all’estero che gli investimenti esteri in Cina hanno rafforzato l’amicizia, la cooperazione, la fiducia e la speranza.

Abbiamo imparato che la cooperazione vantaggiosa per tutti è la via sicura per avere successo nel lanciare iniziative importanti a vantaggio di tutti. Quando i Paesi abbracciano la cooperazione e agiscono di concerto, un profondo abisso può essere trasformato in una via di comunicazione, i Paesi senza sbocco sul mare possono diventare collegati alla terraferma, e un luogo di sottosviluppo può essere trasformato in una terra di prosperità. I Paesi che guidano lo sviluppo economico dovrebbero dare una mano ai loro partner che devono ancora recuperare il ritardo. Dovremmo tutti trattarci a vicenda come amici e partner, rispettarci e sostenerci a vicenda e aiutarci a vicenda ad avere successo. Come si suol dire, quando regali delle rose ad altri, la loro fragranza rimane sulle tue mani. In altre parole, aiutare gli altri è anche aiutare sé stessi. Considerare lo sviluppo degli altri come una minaccia o considerare l’interdipendenza economica come un rischio non migliorerà la propria vita né accelererà il proprio sviluppo.

Abbiamo imparato che lo spirito di pace e cooperazione, apertura e inclusività, apprendimento reciproco e vantaggio reciproco della Via della Seta è la fonte più importante di forza per la cooperazione della Via della Seta. Una volta ho detto che i pionieri delle antiche vie della seta hanno conquistato il loro posto nella storia non come conquistatori con navi da guerra, armi da fuoco, cavalli o spade. Piuttosto, sono ricordati come emissari amichevoli alla guida di carovane di cammelli e velieri carichi di merci. La cooperazione Belt and Road si basa sulla convinzione che la fiamma si alza quando tutti aggiungono legna al fuoco e che il sostegno reciproco può portarci lontano. Tale cooperazione mira a garantire una vita buona non solo alle persone di un solo Paese, ma anche a quelle di altri Paesi. Promuove la connettività, il vantaggio reciproco, lo sviluppo comune, la cooperazione e risultati vantaggiosi per tutti. Il confronto ideologico, la rivalità geopolitica e la politica dei blocchi non sono una scelta per noi. Ciò contro cui ci opponiamo sono le sanzioni unilaterali, la coercizione economica, il disaccoppiamento e l’interruzione della catena di approvvigionamento.

Ciò che è stato realizzato negli ultimi 10 anni dimostra che la cooperazione Belt and Road è dalla parte giusta della storia. Rappresenta l’avanzare dei nostri tempi ed è la strada giusta da seguire. Dobbiamo rimanere lucidi e impassibili in un mondo instabile, e dobbiamo essere profondamente consapevoli della nostra responsabilità per la storia, per le persone e per il mondo. Dovremmo affrontare insieme vari rischi e sfide globali e garantire un futuro luminoso di pace, sviluppo, cooperazione e vantaggio reciproco per le generazioni future.

Signore e signori,

Amici,

I cambiamenti del mondo, dei nostri tempi e di significato storico si stanno succedendo come mai prima d’ora. La Cina sta cercando di trasformarsi in un Paese più forte e di ringiovanire la nazione cinese su tutti i fronti perseguendo la modernizzazione cinese. La modernizzazione che stiamo perseguendo non riguarda solo la Cina, ma tutti i Paesi in via di sviluppo attraverso i nostri sforzi congiunti. La modernizzazione globale dovrebbe essere perseguita per promuovere lo sviluppo pacifico e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e portare prosperità a tutti. Nel nostro cammino incontreremo sia venti contrari che venti favorevoli. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo, intraprendere azioni orientate ai risultati, perseverare e continuare ad andare avanti finché il nostro obiettivo non verrà raggiunto. La Cina lavorerà con tutte le parti coinvolte per approfondire i partenariati di cooperazione della Belt and Road, inaugurare questa cooperazione in una nuova fase di sviluppo di alta qualità e compiere sforzi incessanti per raggiungere la modernizzazione per tutti i Paesi.

Ora desidero annunciare otto passi importanti che la Cina intraprenderà per sostenere il nostro perseguimento congiunto di una cooperazione di alta qualità sulla Belt and Road.

In primo luogo, costruire una rete multidimensionale di connettività Belt and Road. La Cina accelererà lo sviluppo di alta qualità del China-Europe Railway Express, parteciperà al corridoio di trasporto internazionale transcaspico, ospiterà il Forum di cooperazione China-Europe Railway Express e compirà sforzi congiunti per costruire un nuovo corridoio logistico attraverso il continente eurasiatico collegato da trasporti diretti ferroviari e stradali. Integreremo vigorosamente i porti, i servizi marittimi e commerciali nell’ambito della “Via della Seta Marittima” e accelereremo la costruzione del nuovo corridoio commerciale internazionale terra-mare e della Via della Seta Aerea.

In secondo luogo, sostenere un’economia mondiale aperta. La Cina istituirà zone pilota per la cooperazione nel commercio elettronico sulla Via della Seta, stipulerà accordi di libero scambio e trattati di protezione degli investimenti con più Paesi. Elimineremo tutte le restrizioni all’accesso agli investimenti esteri nel settore manifatturiero. Alla luce delle norme economiche e commerciali internazionali di alto livello, promuoveremo ulteriormente l’apertura di standard elevati nel commercio di servizi e negli investimenti transfrontalieri, amplieremo l’accesso al mercato per i prodotti digitali e di altro tipo e approfondiremo la riforma in settori quali le imprese statali, l’economia digitale, la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. La Cina terrà ogni anno la Global Digital Trade Expo. Si prevede che nei prossimi cinque anni (2024-2028) il commercio totale di beni e servizi della Cina supererà rispettivamente i 32mila miliardi di dollari e i 5mila miliardi di dollari.

In terzo luogo, realizzare una cooperazione pratica. La Cina promuoverà sia progetti esclusivi che programmi di sostentamento “piccoli ma intelligenti”. La China Development Bank e la Export-Import Bank of China istituiranno ciascuna una finestra di finanziamento di 350 miliardi di RMB. Altri 80 miliardi di RMB verranno investiti nel Silk Road Fund. Insieme, sosterranno i progetti BRI sulla base del funzionamento del mercato e del business. Alla Conferenza dei CEO tenutasi durante questo Forum sono stati conclusi accordi di cooperazione per un valore di 97,2 miliardi di dollari. La Cina realizzerà 1.000 progetti di assistenza ai mezzi di sussistenza su piccola scala e migliorerà la cooperazione in materia di istruzione professionale attraverso seminari Luban e altre iniziative. Incrementeremo inoltre gli sforzi congiunti per garantire la sicurezza dei progetti e del personale della BRI.

In quarto luogo, promuovere lo sviluppo verde. La Cina continuerà ad approfondire la cooperazione in settori quali le infrastrutture verdi, l’energia verde e i trasporti verdi, e ad aumentare il sostegno alla BRI International Green Development Coalition. La Cina continuerà a tenere la BRI Green Innovation Conference e a stabilire meccanismi di dialogo e scambio per l’industria solare e una rete di esperti sullo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio. La Cina attuerà i principi di investimento verde per la Belt and Road e fornirà 100.000 opportunità di formazione per i Paesi partner entro il 2030.

In quinto luogo, promuovere l’innovazione scientifica e tecnologica. La Cina continuerà ad attuare il piano d’azione per la cooperazione in materia di scienza, tecnologia e innovazione della Belt and Road, terrà la prima Conferenza Belt and Road sullo scambio scientifico e tecnologico, aumenterà il numero di laboratori congiunti costruiti con altre parti portandolo a 100 nei prossimi cinque anni e sosterrà giovani scienziati di altri Paesi affinché lavorino su programmi a breve termine in Cina. In questo forum, la Cina presenterà l’Iniziativa globale per la governance dell’intelligenza artificiale (AI). Siamo pronti ad aumentare gli scambi e il dialogo con altri Paesi e a promuovere congiuntamente lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sano, ordinato e sicuro nel mondo.

In sesto luogo, sostenere gli scambi interpersonali. La Cina ospiterà il Forum Liangzhu per rafforzare il dialogo sulle civiltà con i paesi partner della BRI. Oltre alla Silk Road International League of Theatres, al Silk Road International Arts Festival, all’Alleanza internazionale dei musei della Via della Seta, all’Alleanza internazionale dei musei d’arte della Via della Seta e all’Alleanza internazionale delle biblioteche della Via della Seta che sono stati istituiti, la Cina ha anche lanciato l’Alleanza Internazionale del Turismo delle Città della Via della Seta. E continueremo con il programma Silk Road, una borsa di studio del governo cinese.

In settimo luogo, promuovere la cooperazione Belt and Road basata sull’integrità. Insieme ai suoi partner di cooperazione, la Cina pubblicherà i risultati e le prospettive della costruzione dell’integrità della Belt and Road e i principi di alto livello sulla costruzione dell’integrità della Belt and Road, e istituirà il sistema di valutazione dell’integrità e della conformità per le aziende coinvolte nella cooperazione con la Belt and Road. Lavoreremo anche con organizzazioni internazionali per svolgere ricerca e formazione sulla promozione dell’integrità nella cooperazione Belt and Road.

In ottavo luogo, rafforzare il rafforzamento istituzionale per la cooperazione internazionale sulla Belt and Road. La Cina lavorerà con i Paesi partner della BRI per rafforzare la costruzione di piattaforme di cooperazione multilaterale che coprono energia, tassazione, finanza, sviluppo verde, riduzione dei disastri, lotta alla corruzione, think tank, media, cultura e altri campi. La Cina continuerà a ospitare il BRF e istituirà un segretariato per il Forum.

Signore e signori,

Amici,

L’ultimo decennio è stato un viaggio di cooperazione dedicata e risultati fruttuosi. La cooperazione Belt and Road è stata proposta dalla Cina, ma i suoi benefici e le sue opportunità devono essere condivisi dal mondo. Soddisfiamo le aspettative dei popoli, assumiamo le responsabilità affidateci dalla storia, seguiamo da vicino l’andamento dei tempi e andiamo avanti con energia e intraprendenza. Approfondiamo la cooperazione internazionale sulla Belt and Road e portiamo la cooperazione sulla Belt and Road a una nuova fase di sviluppo di qualità e di livello superiore. Facciamo avanzare la modernizzazione di tutti i Paesi, costruiamo un mondo aperto, inclusivo e interconnesso per lo sviluppo comune e costruiamo insieme una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

Auguro al terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale un pieno successo!

Grazie.

