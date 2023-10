Il comunista israeliano Ofer Cassif sospeso dal parlamento per aver criticato la guerra a Gaza

Ofer Cassif, il parlamentare israeliano che la settimana scorsa aveva denunciato che era in corso una “pulizia etnica” dei palestinesi per mano delle Forze di Difesa israeliane (IDF), è stato sospeso dalla Knesset.

Di CJ Atkins – People’s World

Il Comitato etico dell’organo ha sospeso Cassif da tutte le sessioni e le riunioni della legislatura per i prossimi 45 giorni. La sospensione è avvenuta in seguito a una serie di interviste critiche rilasciate ai media, in cui Cassif ha criticato il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu per la sua guerra contro il popolo palestinese a Gaza.

Cassif è un membro di spicco del Partito Comunista di Israele e rappresenta la coalizione del Fronte Democratico per la Pace e l’Uguaglianza (Hadash) alla Knesset dal 2019. È ebreo, ma da tempo si oppone al sionismo, definendolo “un’ideologia e una pratica razzista che sposa la supremazia ebraica”. Nell’aprile 2021 è stato picchiato dalla polizia israeliana mentre protestava contro gli sgomberi illegali dei palestinesi a Gerusalemme Est.

Un blocco di partiti di estrema destra guidato da Netanyahu controlla il parlamento ed è dietro al tentativo di mettere a tacere Cassif. Il gruppo è composto dal partito Likud di Netanyahu e da un insieme di partiti religiosi e ultranazionalisti estremisti.

Nell’assemblare il gruppo di governo dopo le elezioni dello scorso anno, Netanyahu si era impegnato ad espandere gli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi e ad annettere la Cisgiordania. I suoi alleati rifiutano la creazione di qualsiasi Stato palestinese.

Nell’attuale guerra contro Gaza, scatenata dopo che i militanti di Hamas hanno lanciato un attacco contro Israele il 7 ottobre, Netanyahu sta portando avanti l’ostilità anti-palestinese promessa dal suo governo. E le critiche di Cassif a questa aggressione sono esattamente ciò che lo ha messo nel mirino del primo ministro.

Da quando l’IDF ha lanciato l’assalto contro Gaza, Cassif è stato un critico dichiarato. In interviste con i media, ha dichiarato che il Partito Comunista e la coalizione Hadash avevano ripetutamente avvertito il governo che la situazione sarebbe “esplosa” se l’occupazione dei territori palestinesi e la violenza dei coloni fossero continuate.

Cassif ha definito il governo Netanyahu “fascista” e ha detto che incoraggia i “pogrom” contro i palestinesi. Ha condannato l’uccisione di civili innocenti, israeliani e palestinesi, e ha affermato che nei territori occupati è in corso una “pulizia etnica”.

Non tollerando alcun dissenso, il Comitato etico della Knesset ha etichettato Cassif come “anti-israeliano” per le sue osservazioni e gli ha proibito di mettere piede nella legislatura per il prossimo mese e mezzo.

In risposta al tentativo della destra di imbavagliarlo, Cassif ha dichiarato mercoledì: “La decisione del Comitato etico è un altro chiodo nella bara della libertà di espressione politica in Israele”.

Non ha mostrato alcun rimpianto per le sue critiche alle azioni dell’esercito e ha respinto l’accusa di essere anti-Israele.

“Il governo israeliano sta effettivamente compiendo un massacro a Gaza e ha voluto la guerra e la violenza per perseguire la sua politica”, ha dichiarato.

“In ognuna delle mie interviste, ho condannato con forza e senza mezzi termini ed espresso il mio profondo disgusto per i massacri criminali compiuti da Hamas”, ha dichiarato Cassif. “Le mie dichiarazioni politiche contro l’occupazione e la guerra non sono dichiarazioni contro lo Stato di Israele, poiché la pace e la giustizia servono anche a lui e ai suoi cittadini”.

Ha indicato le azioni di Netanyahu e dei leader dell’IDF come le maggiori minacce per il popolo israeliano e ha caratterizzato la sua espulsione come un segno infausto per la democrazia. Tutti gli israeliani, ha detto Cassif, sono danneggiati da quello che ha definito il “perenne spargimento di sangue” nei territori occupati e “il restringimento dello spazio democratico” nel Paese.

“La mia punizione è una forma di persecuzione politica”, ha affermato. “Il ‘governo delle atrocità’ sta portando un disastro sia sul popolo israeliano che su quello palestinese, e ora conduce anche una campagna di caccia alle streghe in stile maccartismo contro le voci critiche all’interno della società israeliana”.

Giovedì, subito dopo che Cassif è stato sospeso dal Parlamento, il capo della polizia israeliana Kobi Shabtai ha dichiarato che ci sarà “tolleranza zero” per qualsiasi protesta a sostegno del popolo palestinese e ha minacciato di spedire i dimostranti contro la guerra a Gaza, dove le bombe israeliane cadono costantemente.

“Chiunque voglia identificarsi con Gaza è il benvenuto”, ha detto Shabtai in un video su TikTok. “Lo metterò subito sugli autobus diretti lì”.

Almeno 63 persone sono già state arrestate in Israele per aver protestato contro l’assalto dell’IDF a Gaza, con l’accusa di sostenere o incitare al “terrore”. La polizia ha anche annunciato che sta setacciando gli account dei social media in tutto il Paese alla ricerca di qualsiasi espressione di simpatia per “i terroristi”.

In una ripetizione della mentalità “o sei con noi o sei con i terroristi” utilizzata dall’amministrazione statunitense di George W. Bush dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre, il governo Netanyahu ha fatto gli straordinari per convincere l’opinione pubblica israeliana e il pubblico internazionale che qualsiasi critica alle sue politiche equivale a sostenere le tattiche terroristiche di Hamas.

Ma Cassif ha affermato che il tentativo di Netanyahu di soffocare le voci a favore della pace fallirà. “Anche in questi giorni difficili, non resterò in silenzio e continuerò a lottare per i principi… per i quali sono stato eletto: pace, uguaglianza e giustizia per tutti”.

Nel momento in cui scriviamo, il Ministero della Sanità di Gaza riferisce che 3.748 persone sono state uccise a Gaza dall’inizio dell’ultimo assalto di Israele. Più di 12.000 sono state ferite, soprattutto donne, bambini e anziani. Si ritiene che altre 1.300 o più persone siano sepolte sotto le macerie di appartamenti, case, rifugi e ospedali bombardati.

In Israele sono state uccise più di 1.400 persone, la maggior parte nell’attacco iniziale di Hamas del 7 ottobre. Si ritiene che altre 200 persone siano ancora tenute in ostaggio a Gaza