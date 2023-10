𝗟’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗨𝗦𝗔 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗼𝗰𝗶𝗮 𝗹𝗲 𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮, 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗽𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼

Diversi lavoratori di Ford in una manifestrazione di sciopero davanti a uno stabilimento a Louisville, in Kentucky. REUTERS/Michael Swensen

Anche se ovviamente non fa notizia su nessun giornale nostrano, negli Stati Uniti stiamo assistendo a un’altra ondata di scioperi, come giร ce ne sono state in passato. Questa volta sono le “Big 3” del mercato automobilistico (Ford, Stellantis, General Motors) a trovarsi alle strette di fronte alla conflittualitร di lavoratori che non vogliono farsi prendere in giro.

Infatti, di fronte ai super profitti, ad esempio, di General Motors, gli operai hanno risposto con uno slogan semplice, ma pieno di giustizia sociale: “record profits, record contracts”. E le compagnie si stanno trovando costrette a garantire aumenti, ma non ancora al livello di quelli chiesti dal sindacato United Auto Workers, che sta guidando gli scioperi.

Persino nel settore simbolo dell’industria privata, nel cuore dell’imperialismo euroatlantico, l’organizzazione e la lotta dimostrano di poter strappare piรน diritti, piรน salario. Lavoriamo anche in Italia per questo, a partire dal salario minimo!

Marta Collot Pap UP