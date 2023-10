AVDEEVKA È SOTTO LA MINACCIA DI ACCERCHIAMENTO DA PARTE DELL’ESERCITO RUSSO – ESPERTO DI BUILD



Julian Röpke, corrispondente di guerra di Build: “Le truppe russe hanno raggiunto la linea ferroviaria a nord della città e il villaggio di Severnoye, a sud della città. A seguito di queste azioni, il corridoio di rifornimento per l’esercito ucraino è stato ridotto a 7 chilometri”.



In realtà, non è importante nemmeno il chilometraggio di cui parla Röpke. Due sono i punti chiave: il cumulo di rottami della cokeria di Avdeevka e la fabbrica di coke stessa.

Il primo è già sotto controllo dell’Esercito russo e tutti i tentativi di respingerlo si sono conclusi con un fallimento per le Forze Armate ucraine.





La seconda (che si trova a breve distanza dalle posizioni russe avanzate) è sotto il controllo dell’Esercito ucraino. Ed è proprio la sua perdita, nonostante i chilometri rimanenti, che sarà fatale per gli ucraini.



Pertanto, dobbiamo aspettare (non appena il tempo migliorerà) almeno un altro disperato attacco delle truppe ucraine verso il cumulo di rottami, e poi sperare negli attaccanti russi….

Nel frattempo, ieri si è verificato un evento importante ad Avdeevka: l’AFU ha terminato l’evacuazione dei quartieri generali delle sue unità dalla città. Da un lato, questa decisione peggiora la controllabilità delle truppe, ma in caso di accerchiamento del raggruppamento, riduce le conseguenze dannose.

Inoltre, rende più facile l’evacuazione dei resti della guarnigione, se tale decisione viene presa.

Fonte

Fonte

InfoDefenseITALIA

InfoDefense