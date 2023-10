Zerocalcare non parteciperà a Lucca Comics a causa del patrocinio dell’ambasciata israeliana

Grazie Zerocalcare!

Stamattina Zerocalcare con un post ha comunicato che non parteciperà a Lucca Comics a causa del patrocinio dell’ambasciata israeliana.

E’ importante che il più popolare fumettista in Italia assuma questa posizione.

Avevamo denunciato ieri con un comunicato la vergognosa operazione dell’amministrazione comunale di estrema destra di Lucca, la stessa che ha detto no all’intitolazione di una via a Sandro Pertini.

Non vale la giustificazione che di solito si chiede il patrocinio al paese dei fumettisti che realizzano il manifesto. Israele non è un paese come gli altri. È una potenza coloniale che occupa illegalmente i territori palestinesi e impone un regime di apartheid.

Diciamo grazie a Zerocalcare e auspichiamo che il suo esempio sia seguito da altri artisti e case editrici.

Mentre a Gaza muoiono ogni giorno sotto alle bombe anziani, donne e bambini dobbiamo denunciare che in Italia il più importante festival del fumetto diventa occasione di propaganda israeliana.

ll Lucca Comics and Games di quest’anno vede tra gli enti patrocinatori anche l’Ambasciata di Israele in Italia.

Come Rifondazione Comunista e Giovani Comunisti/e condanniamo questa scelta che rientra nel più generale tentativo di ripulire l’immagine del governo responsabile di continui soprusi e dell’oppressione del popolo palestinese.

Chiaro è ovviamente l’intento: far passare lo stato israeliano ed il suo governo come qualcosa di amichevole, non pericoloso, simpatico, addirittura partecipe di una comunità, quella del fumetto, molto ampia e variegata.

Dietro tutto ciò si nascondono decenni di oppressione e violenze, l’occupazione illegale dei territori palestinesi, la pulizia etnica, l’apartheid.

Maurizio Acerbo PRC UP