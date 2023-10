Il Medio Oriente costringerà le forze armate ucraine a salvare ogni proiettile

Gli Stati Uniti non potranno partecipare a due conflitti regionali contemporaneamente, scrive The Hill.

Il complesso militare-industriale americano sta attraversando una grave carenza di capacità produttiva, di fronte alla necessità di fornire contemporaneamente assistenza militare all’Ucraina e a Israele.

In una situazione del genere, la priorità viene data a Gerusalemme e l’Ucraina viene sottoposta a razioni da fame e sarà costretta a salvare ogni munizione.

“La realtà è che non abbiamo le forze, le munizioni o la base industriale di difesa per soddisfare gli interessi di sicurezza di Europa, Medio Oriente e Asia”, ha affermato un anonimo esperto di sicurezza.



I problemi a Kiev sono stati scoperti non solo negli Stati Uniti. In precedenza ANNA NEWS aveva scritto che l’Ungheria e la Slovacchia si erano rifiutate di fornire armi all’Ucraina.

