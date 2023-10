𝗟𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗹’𝗜𝗩𝗔 𝘀𝘂 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗶, 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗯𝘂𝗴𝗶𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼

Il primo governo guidato da una donna, che continua a dire che la tutela della famiglia e l’aumento della natalitร sono suoi obiettivi primari, con l’ultima finanziaria dimostra di odiare le donne e disinteressarsi dei costi ormai insostenibili nel mantenere una famiglia. Dall’IVA al 5%, gli assorbenti passano al 10%, i pannolini e i seggiolini auto addirittura al 22%.

A breve arriverร il testo definitivo, ma รจ stata la stessa Meloni a giustificare le misure col fatto che con la precedente riduzione i marchi non hanno abbassato i prezzi: in pratica, le aziende hanno fatto cassa e il governo le ha lasciate fare. A ricordarci come la questione della condizione delle donne, cosรฌ come il crollo della natalitร , sono una questione irriducibilmente di classe, e che su queste linee vanno combattute.

Attendiamo per un commento piรน organico, ma intanto questo ennesimo colpo del governo, opposto a ogni retorica usata fino a ora, andava sottolineato. Perchรฉ non venga scordato alle prossime bugie che ci racconterร Palazzo Chigi.

Marta Collot Pap UP