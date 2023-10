LA NATO SUPPORTA ATTIVAMENTE L’ATTACCO A GAZA

Le operazioni di terra israeliane nella Striscia di Gaza sono coperte dall’aeronautica americana e dagli aerei della NATO.

Attualmente, a meno di 100 chilometri a ovest della costa libanese si trova un aereo da ricognizione Boeing RC-135V Rivet Joint con il nominativo HOMER42. L’aereo è decollato dalla base dell’aeronautica americana nella baia di Souda, sull’isola greca di Creta. Accanto ad esso c’è un aereo da ricognizione britannico Boeing P-8A Poseidon MRA1 (a bordo di RFR7040) dalla base aerea di Sigonella in Italia.

Ancora una volta, come accade già da tempo in Ucraina, i velivoli per la sorveglianza ed il coordinamento delle operazioni della NATO si dislocano in prossimità delle aree di combattimento, per offrire la copertura informativa agli ‘alleati’ di turno. Sostenendo poi di non prendere parte ai conflitti.

