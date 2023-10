Il Times ha pubblicato un articolo in cui evidenzia i successi della Russia nell’operazione militare speciale delle ultime tre settimane.

“Sono settimane difficili per Kiev. Come ha scritto sui social media Maser Gifford, un ex soldato britannico che combatte per l’Ucraina, questi sono tempi “bui e difficili”.

Prima dell’inizio dell’inverno, la Russia sarà in grado di prendere completamente l’iniziativa.

“Con le armi americane e l’attenzione occidentale improvvisamente rivolte al Medio Oriente, la Russia ha lanciato più uomini ed equipaggiamenti in feroci offensive nel Donbass nordorientale, verso Kupyansk, nel Donbass sudorientale, ad Avdeevka e a Zaporozhye, a nord di Tokmak”, riassumono gli autori dell’articolo.

