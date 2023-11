Orsini: “La verità fa male in un mondo di pupazzi. Israele bombarda i palestinesi, non Hamas”

Alessandro Orsini: “Israele uccide i palestinesi per punirli del consenso che esprimono ad Hamas e indurli a voltargli le spalle massacrando i loro bimbi a Gaza e in Cisgiordania in perfetto stile Isis.”

Orsini: “La verità fa male in un mondo di pupazzi”

Alessandro Orsini prosegue indefessamente la sua battaglia social contro la disinformazione mediatica nella crisi in Medio Oriente.

Scrive il professore in uno dei suoi quotidiani attacchi alla propaganda a reti unificate: “Tutte le volte che scoppia una guerra ecco che si diffonde una “pupazzata” sui media italiani, cioè una frase fatta che nessuno sottopone al vaglio della ragione critica nel rispetto del progetto illuministico. Le pupazzate della guerra in Ucraina sono note. Ora è il turno della guerra in Palestina. Direttori di quotidiani, conduttori televisivi, speaker radiofonici, si trasformano in pupazzi e dicono: “Hamas non è i palestinesi!”.

Ah no, mio bel pupazzo? Davvero?”

Orsini prosegue con un altra domanda retorica: “E allora perché, pupazzi miei, Israele bombarda i palestinesi invece di bombardare Hamas?

La risposta è semplice, ma nessuno ha il coraggio di dirla perché non piace all’Occidente.

Israele bombarda i palestinesi perché sa che sono quasi tutti con Hamas; sa che tutti i palestinesi, tranne un paio, hanno esultato al massacro del 7 ottobre e, quindi, Israele uccide i palestinesi per punirli del consenso che esprimono ad Hamas e indurli a voltargli le spalle massacrando i loro bimbi a Gaza e in Cisgiordania in perfetto stile Isis.”

E continua: “E perché i palestinesi sono con Hamas? Anche qui la risposta è agevole.

Perché Israele ha massacrato i palestinesi per decenni e quasi tutti i palestinesi sono giunti alla conclusione che è rimasta loro soltanto la violenza per richiamare l’attenzione del mondo sulla sofferenza di tanti bambini palestinesi come Mohammed Haitham al.Tamini, due anni e mezzo, a cui i soldati israeliani hanno sparato un proiettile in testa, il 5 giugno 2023.”

Ultima domanda di Orsini: “Perché i palestinesi sono così disperati al punto da amare un’organizzazione terroristica?

Elementare: perché Israele ha operato e opera come un’organizzazione terroristica con l’appoggio di tutto l’Occidente.”

E conclude: “Documenti storici alla mano, il terrorismo di Stato dei governi israeliani contro i palestinesi precede il terrorismo di Hamas contro gli israeliani.

Cari pupazzi, la verità fa male. Meglio le pupazzate così potrete coprire le malefatte dell’Occidente in Palestina e ripeterle in eterno