𝗥𝗶𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗹 𝗺𝗮𝗹𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼, 𝗺𝗮 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼

Il lunedรฌ appena passato ha visto il maltempo colpire pesantemente diverse zone d’Italia. Un ponte รจ crollato in provincia di Parma, i forti venti che hanno accompagnato la pioggia a Viareggio hanno abbattuto alberi e provocato altri danni, mentre il fiume Seveso รจ esondato.

Spesso non si tratta di normali piogge, ma di eventi atmosferici estremi derivati dalla crisi climatica. E non vediamo ancora nessun serio piano del governo per mettere in sicurezza il territorio, mentre il consumo di suolo procede spedito.

Di una sola grande opera abbiamo bisogno: rendere piรน sicuro e piรน preparato il nostro paese ai danni che la ricerca senza remore del profitto ha provocato, nello sfruttamento della natura. Significherร un passo verso una vera transizione ecologica, significherร lavoro, significherร risparmi per il futuro.

Marta Collot Pap UP