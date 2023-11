Elezioni municipali in Grecia: comincia a vacillare l’egemonia della destra

L’8 e il 15 ottobre si sono svolti in Grecia i due turni delle elezioni municipali e regionali. SYRIZA è entrata in questa battaglia già ferita dalle sconfitte subite nelle doppie elezioni nazionali di qualche mese fa, anche se le elezioni locali sono considerate un campo privilegiato per le forze della sinistra.

Di Angelina Giannopoulou – Transform! Europe

Allo stesso tempo, durante la sua ascesa al potere e la sua trasformazione in partito di governo, SYRIZA non è riuscita a radicarsi nelle comunità locali, a costruire forti fazioni municipali locali e ad avere un impatto decisivo nel campo del governo locale. In altre parole, i risultati erano attesi in una luce negativa per SYRIZA, pur confermando il predominio della Nuova Democrazia nella vita politica del paese. Dopotutto, l’obiettivo dichiarato di Nuova Democrazia era quello di “far diventare blu tutta la Grecia” e di avere 13 governatori regionali su 13 blu. Questo è stato il caso delle elezioni locali del 2019, quando Nuova Democrazia ha vinto tutte le regioni tranne Creta e l’Egeo settentrionale.

Tuttavia, le cose non sono andate come avrebbe voluto Nuova Democrazia. In effetti, ci sono stati grandi sconvolgimenti tra il primo e il secondo turno elettorale . Non solo l’onnipotenza di Nuova Democrazia non è stata confermata, ma ha anche subito un duro colpo a livello politico locale, sia per la vittoria dei candidati progressisti, sia per la vittoria dei “ribelli” di destra.

Partiamo col dire che alle elezioni locali greche sono coinvolti 322 comuni e 13 regioni. Al primo turno, il partito al governo ha vinto 6 regioni + 1 (Creta) , il che è attribuito principalmente al PASOK, poiché il candidato (e attuale governatore regionale) ha tradizionalmente la nomina del PASOK e ha semplicemente ricevuto il sostegno di Nuova Democrazia in queste elezioni. Da notare che la maggioranza assoluta non si raggiunge con il 50%+1 voto, ma con il 43%+1 voto, soglia con cui dalla prima domenica sono stati annunciati i governatori regionali, così come i sindaci. Questa osservazione è importante per il tasso di affluenza alle urne, di cui parleremo di seguito. Nuova Democrazia ha giocato tutte le sue carte per assicurarsi il maggior numero di regioni tra il primo e il secondo turno. L’obiettivo principale della destra è stata la rielezione del governatore regionale della Tessaglia, la zona gravemente colpita dalle inondazioni a causa dell’evidente mancanza di responsabilità e dell’incompetenza del governatore regionale e dell’amministrazione centrale. La rielezione del governatore in carica diffonderebbe la loro storia di “disastri naturali senza precedenti” dai quali non siamo in grado di proteggerci. Inoltre, sono state lanciate minacce dirette ai cittadini a livello comunale: se il favorito della destra non fosse eletto, alcuni comuni si troverebbero in difficoltà finanziarie. Si tratta di un collegamento inappropriato tra il governo centrale e il livello locale, orchestrato dal Nea Democrazia, accompagnata dalle minacce del Ministro dello Sviluppo Adonis Georgiadis, riguardo al rilascio di fondi dal NSRF (Accordo aziendale per il quadro di sviluppo 2021-2027) ai comuni! È quanto accaduto nel comune di Chalandri, in Attica, dove il sindaco in carica, sostenuto da SYRIZA, aveva alte probabilità di vincere un altro mandato, cosa che alla fine è avvenuta.

Il secondo round ha apportato cambiamenti significativi alla mappa precedentemente prevalentemente blu. Nuova Democrazia ha perso la scommessa. Le forze di sinistra e progressiste si assicurarono la vittoria nelle tre più grandi città della Grecia, vale a dire Atene, Salonicco e Patrasso. Un risultato sorprendente si è verificato nel Comune di Atene, quando il sindaco in carica e candidato di Nuova Democrazia, inizialmente indicato come favorito, è stato sconfitto. Nel primo turno ha ottenuto il 41%, mentre il suo avversario ha ricevuto solo il 14%. La domenica successiva, però, la dinamica è cambiata. Haris Doukas, che aveva l’appoggio del PASOK, ha unito tutte le forze progressiste ed è uscito vittorioso ottenendo il 56% dei voti della città. Vale la pena notare che la fazione locale di SYRIZA ha ufficialmente appoggiato Doukas al secondo turno. È anche ragionevole presumere che abbia ricevuto il sostegno degli elettori del KKE e della sinistra extraparlamentare. Inoltre, si potrebbe presumere che alcuni elettori che si sono astenuti dal votare l’8 ottobre siano stati motivati ​​a partecipare il 15 poiché hanno percepito l’opportunità di estromettere il sindaco appartenente alla fazione di destra. Le forze progressiste (il sostegno di SYRIZA e PASOK ad Atene e Salonicco, il candidato del KKE a Patrasso) hanno vinto in importanti municipalità. Ma il risultato non è stato lo stesso nelle regioni . La valutazione dell’esito del conflitto deve essere strettamente fattuale: l’affermazione che “le forze progressiste hanno vinto” deve essere supportata da prove oggettive. Nuova Democrazia ha perso in 5 delle 6 regioni passate al secondo turno, anche se si può sostenere che solo la Tessaglia è stata vinta da un candidato progressista. I restanti quattro governatori regionali sono indipendenti di destra, conosciuti come “ribelli blu” per aver appartenuto a Nuova Democrazia prima di separarsi. Ciononostante, la sconfitta di Nuova Democrazia è significativa perché segna un evento straordinario: è la prima volta dalle elezioni (europee, comunali e regionali) del 2019 che il partito subisce perdite così pesanti e provoca una crepa nel muro dell’egemonia della destra. . Per le fazioni progressiste, la battaglia della Tessaglia è stata di fondamentale importanza , poiché ha minato la narrativa della destra degli “inevitabili disastri naturali” con il trionfo del candidato progressista.

Osservando più da vicino gli altri attori politici, come accennato in precedenza, SYRIZA si aspettava di ottenere risultati mediocri in queste elezioni . Il partito dell’opposizione primaria ha vinto in 3 municipi con una chiara candidatura di partito, e in altri 4 con un candidato co-sostenuto dal PASOK. Nel complesso, non ci si aspettava che il PASOK conquistasse effettivamente il secondo posto in questa mappa elettorale. In queste elezioni locali, il PASOK è emerso come la principale opposizione . È noto, tuttavia, che il PASOK è stato abile nel costruire organizzazioni locali e nel creare radici all’interno delle comunità e delle reti locali. Ciò, combinato con il fallimento della strategia di SYRIZA nelle precedenti elezioni generali, ha portato il PASOK alla ribalta. Ancora una volta, per essere precisi, nelle elezioni regionali del 2023, il potere elettorale aggregato relativo del PASOK è aumentato dall’11,6% all’11,9% (mentre quello di SYRIZA è diminuito dal 19,4% al 12,7%). Il Partito Comunista (KKE) è emerso senza dubbio come uno dei vincitori delle elezioni locali. Ciò è dovuto non solo all’aumento della sua forza complessiva dal 6,9% al 10,1% in termini percentuali, ma anche perché è stato l’unico partito ad essersi sostanzialmente rafforzato con altri 110.000 voti nonostante la diffusa astensione. [1] Inoltre, il partito ha vinto 6 comuni con una chiara nomina del partito. Questo risultato indica chiaramente l’inclinazione degli elettori di sinistra che non sono stati in grado di esprimere la propria preferenza attraverso SYRIZA.

Dopo aver discusso ampiamente i risultati elettorali, è fondamentale attirare l’attenzione sul significativo tasso di astensione degli elettori in queste elezioni. Per le elezioni regionali , il tasso di partecipazione elettorale è stato del 52% al primo turno, rispetto al 58% registrato nel 2019. Al secondo turno è sceso al 35% dal 42% del 2019. Per le elezioni comunali si è registrata una Affluenza al primo turno del 52,5%. Si tratta di un calo rispetto all’affluenza del 59% al primo turno della legislatura precedente e al 41% del secondo turno, anch’essa inferiore al 45% registrato nel 2019. I tassi di astensione più elevati sono stati registrati nei grandi centri urbani , con il Comune di Atene è stata la manifestazione più imbarazzante (32% di partecipazione al 1 ° turno, 27% al 2 ° ). Vale la pena notare che Haris Doukas è stato eletto con 64.000 voti su 450.000 elettori registrati. Naturalmente, questo non viene dal nulla. Da un lato, la legge elettorale di Nuova Democrazia [2] , che permetteva una maggioranza pari solo al 43%, ha portato ad una mancanza di credibilità nei processi democratici. A parte questo, durante la campagna elettorale non si è parlato di politica locale , né a livello comunale né a livello regionale. Temi rilevanti come gli spazi pubblici, l’edilizia abitativa e la gestione dei rifiuti sono rimasti oscurati. Anche le forze di sinistra hanno una certa responsabilità in questo, a tutto vantaggio di un’ala destra che ha fatto affidamento sulle pubbliche relazioni, sul networking (soprattutto nei casi di piccole comunità di campagna) e sullo stanziamento di fondi.

In conclusione , i risultati elettorali hanno avuto un impatto positivo, grazie alle sconfitte di Nuova Democrazia e ai trionfi dei candidati progressisti nei comuni chiave e nella regione ferita della Tessaglia. Ciononostante, il livello di governo locale in Grecia rimane strettamente dipendente dall’amministrazione centrale e la discussione sui principali problemi locali che devono essere risolti con l’autonomia viene costantemente evitata. La crescente centralizzazione del potere e del controllo politico da parte del governo centrale mina l’impegno dei cittadini e la fiducia nei confronti del governo locale. Ultimo ma non meno importante, la femminilizzazione della politica darebbe una spinta alla partecipazione dei cittadini e all’ottimismo riguardo al livello di governo comunitario. I dati potrebbero sorprendere, con solo 21 sindaci donne in 322 comuni e 13 governatori uomini in 13 regioni. Tuttavia, questo argomento sembra essere trascurato nel dibattito pubblico.

Note a piè di pagina

[1] Dati presentati da Angelos Seriatos, https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/408156_i-megali-eikona-ta-minymata-kai-ta-proeidopoiitika-kampanakia-tis-kalpis , 17.10.23

[2] Il disegno di legge di Nuova Democrazia del 2021 è arrivato ad annullare la legge sulla rappresentanza proporzionale semplice di SYRIZA