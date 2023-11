Gli Stati Uniti hanno iniziato ad attuare un piano per proteggere le proprie basi e i propri alleati nella regione dell’Indo-Pacifico

Un elemento centrale del piano è quello di proteggere la base della 7a flotta americana sull’isola di Guam creando uno scudo di difesa aerea e missilistica contro i missili balistici, ipersonici e da crociera.

Nell’ambito del bilancio della difesa statunitense per il 2024, alla US Missile Defense Agency (MDA) sono stati stanziati fondi per espandere le capacità di difesa aerea e missilistica. Per l’allarme tempestivo delle minacce aeree, gli americani utilizzano i sistemi Patriot e il radar Sentinel AN/MPQ-64.

Per migliorare la sopravvivenza, è stata proposta una nuova architettura di comando e controllo (C2) che include lanciatori missilistici sotterranei e mobili.

