LE COSE DETTE BENE

Luciano Canfora:

”Dal 1993 nel nostro paese vige un sistema elettorale che distorce completamente la volontà popolare. In fondo era proprio questo il senso di quell’operazione, ossia dava fastidio l’idea che ci fosse una rappresentanza parlamentare di forze minoritarie, di opposizione radicale.

Non bastava più detenere il potere in forma piena, ma bisognava cacciare dal Parlamento qualunque voce non omologata e la via più elegante era quella del maggioritario, fondato su un principio assolutamente cretino che si chiama “governance”, che detto in inglese fa più effetto. Invece, piaccia o non piaccia, il compromesso tra forze diverse è l’unico modo per dare voce alla maggior parte dei cittadini.”

Claudio Grassi