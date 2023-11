Ucraina: il capo delle forze armate ammette che la guerra è a un punto morto

Ucraina: il comandante supremo ammette errori di calcolo. L’ex consigliere propone di congelare la guerra contro l’opinione della NATO.

Di Reinhard Lauterbach – Junge Welt

Il polverone a Kiev per il disastroso articolo della rivista statunitense Time sullo stato della leadership ucraina non è ancora finito. Il capo del Consiglio di sicurezza Olexiy Danilov ha annunciato che i servizi segreti indagheranno sugli informatori della cerchia del presidente Volodimir Zelensky. Il consigliere presidenziale Michailo Podoljak ha affermato che chi non crede nella vittoria ucraina non ha il diritto di lavorare alla guida del Paese.

Ai dubbiosi se ne sono aggiunti altri mercoledì. La rivista britannica The Economist ha pubblicato un’intervista al comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Salushny. Il generale ha ammesso errori nella pianificazione dell’offensiva nel sud del Paese. Tuttavia, non si trattava solo dei suoi errori personali, ma anche di quelli dei libri di testo della NATO in base ai quali era stata preparata l’operazione. In essi si ipotizzava una velocità di avanzamento di 30 chilometri al giorno. In realtà, però, le truppe ucraine erano avanzate al massimo di 17 chilometri in cinque mesi. Nessuno poteva prevedere la densità dei campi minati russi e, soprattutto, il livello di sostegno che la guerra avrebbe goduto tra la popolazione russa. In qualsiasi altro Paese, la morte di 150.000 soldati avrebbe imposto la fine della guerra, ha detto Salushniy, ma non in Russia. Tra l’altro, egli ha fornito una cifra per le perdite russe che è la metà di quella pubblicata dallo Stato Maggiore ucraino nei suoi bollettini giornalieri.

A questo punto, la guerra è arrivata a un punto morto, ha detto Salushniy. L’Ucraina potrebbe riprendere l’iniziativa solo se facesse un “salto tecnologico” nel suo armamento. Tuttavia, questo non sembra probabile. Salushniy ha parlato di una situazione simile a quella del fronte occidentale nella Prima guerra mondiale. L’allora Capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti Mark Milley aveva già fatto un paragone simile in estate e, in questo contesto, aveva consigliato un cessate il fuoco lungo la linea del fronte.

Sembra quindi che alcune parti della leadership ucraina stiano cercando di prepararsi a un possibile cambio di direzione nella politica ucraina degli Stati Uniti. Non solo dal punto di vista concettuale, ma anche in termini di personale. L’ex consigliere Olexiy Arestovich, che ha lasciato l’amministrazione presidenziale a gennaio, ha annunciato mercoledì che si candiderà contro Zelensky alle elezioni presidenziali del prossimo anno. Lo ha accusato di ambizioni dittatoriali e di aver fallito nella lotta alla corruzione. Uno dei suoi punti programmatici era la disponibilità a cedere temporaneamente i territori persi alla Russia se il Paese fosse stato ammesso più rapidamente alla NATO. La questione della riconquista dei territori perduti potrebbe ancora essere sollevata una volta che Vladimir Putin sarà deceduto e una nuova leadership russa sarà al suo posto. Una soluzione di “fine della guerra in cambio dell’adesione alla NATO” potrebbe essere venduta alla società e ai militari ucraini come una vittoria.

In Russia, il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha commentato le dichiarazioni di Salushniy, affermando che il comandante ucraino si sbaglia. La guerra non è in una fase di stallo, ha detto. Al contrario, la Russia sta raggiungendo gli obiettivi dell’”operazione speciale”