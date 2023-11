Gaza. Provate ad immaginare se fosse stato Putin

LE COSE CHE FANNO RIFLETTERE

Provate ad immaginare cosa sarebbe successo se dopo un mese di guerra in Ucraina Putin avesse ucciso 9500 civili, tra cui 6000 donne e bambini.



Provate a immaginare cosa avrebbero detto giornali e TV del nostro paese.

Non è difficile immaginarlo…

Siccome l’informazione è un punto centrale per stabilire il livello di democrazia di un paese, penso che ci sia molto da riflettere su quale sia la situazione reale del nostro Paese e del cosiddetto “Occidente ” in generale

Claudio Grassi