L’Unione dei giornalisti palestinesi afferma che i media occidentali “facilitano il genocidio”

“Anche considerando i bassi standard” fissati in decenni di apartheid israeliano, ha detto il gruppo, la copertura attuale ha toccato “un nuovo minimo”.

Il Sindacato dei giornalisti palestinesi (PJS), membro della Federazione internazionale dei giornalisti , ha rilasciato questa settimana una dura dichiarazione , affermando che i media occidentali spesso servono come portavoce della propaganda militare israeliana piuttosto che come fonti di verità nel contesto della guerra genocida di Israele contro Gaza.

Dichiarazione del sindacato dei giornalisti palestinesi :

La copertura immorale dei media globali sta facilitando il genocidio a Gaza

Come giornalisti e sindacalisti palestinesi, chiediamo ai nostri colleghi giornalisti di tutto il mondo di agire per fermare il terribile bombardamento del nostro popolo a Gaza e di aderire ai principi etici della nostra professione.

Il mondo osserva con orrore mentre Israele attacca i civili nella Striscia di Gaza occupata e assediata dalla terra, dal mare e dall’aria, uccidendo più di 9.000 persone, ferendone più di 30.000 e lasciando molti altri intrappolati sotto le macerie. Nel frattempo, Israele ha distribuito migliaia di armi automatiche ai coloni estremisti nella Cisgiordania occupata, che stanno apertamente pianificando ed eseguendo atti di pulizia etnica su vasta scala.

Questi eventi – e la prospettiva del peggio ancora che verrà – ci hanno scosso nel profondo, costringendoci come giornalisti a parlare apertamente. Ricordiamo ai nostri colleghi, in particolare a quelli che lavorano nei media occidentali, la necessità di aderire agli standard giornalistici fondamentali. Siamo angosciati dal fatto che alcuni media globali spesso non siano riusciti a soddisfare questi standard quando hanno coperto il massacro in corso a Gaza.

Anche considerando i bassi standard fissati dalla copertura mediatica dei precedenti massacri a Gaza, il discorso mediatico sugli eventi recenti rappresenta un nuovo minimo per i principi dell’integrità giornalistica. Privi di ogni pretesa di obiettività o verità, alcuni media occidentali hanno ripetuto a pappagallo i punti di discussione del governo israeliano, non sono riusciti a sfidare o addirittura tentare di verificare la palese disinformazione e la propaganda e hanno adottato un linguaggio disumanizzante e violento nei confronti del popolo palestinese.

Quando, ad esempio, i governi israeliano e statunitense hanno suggerito – senza alcuna prova – che il Ministero della Sanità palestinese avesse gonfiato il numero dei palestinesi registrati come uccisi a Gaza, molte agenzie di stampa hanno adottato acriticamente questo argomento. Impegnandosi in tali speculazioni infondate – guidate dalla propaganda della macchina da guerra israeliana – le organizzazioni dei media stanno facilitando la morte di massa dei palestinesi e gettando le basi per un genocidio.

Come Sindacato dei giornalisti palestinesi, notiamo che:

Dal 7 ottobre, 25 giornalisti palestinesi e 9 dipendenti di agenzie di stampa sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani. Nello stesso periodo si sono verificati attacchi diretti alle case di 35 giornalisti, uccidendo dozzine di loro familiari, incluso l’attacco contro la casa del giornalista di Al-Jazeera Wael Dahdouh, uccidendo sua moglie, due dei suoi figli e il suo giovane nipote. .

Secondo le informazioni ottenute dal Sindacato, almeno 20 dei 25 giornalisti uccisi dal 7 ottobre sono stati intenzionalmente presi di mira da attacchi nelle loro case o mentre lavoravano per coprire gli attacchi israeliani. Queste atrocità fanno parte di una lunga serie di attacchi letali da parte di Israele contro i giornalisti palestinesi. Il governo israeliano ha ucciso 55 giornalisti palestinesi tra il 2000 e il 2022, la più famosa dei quali è Shireen Abu Akleh nel maggio 2022.

Israele ha interrotto tutte le comunicazioni con la Striscia di Gaza e ha interrotto internet, telefono e comunicazioni mobili sabato 28 ottobre e la comunicazione continua ad essere pesantemente interrotta e limitata. Come nelle guerre precedenti, hanno anche impedito ai media stranieri di entrare nella Striscia di Gaza. Queste azioni, nel loro insieme, hanno lo scopo di consentire a Israele di commettere i suoi massacri nell’oscurità, lontano dalle lenti dei media mondiali.

Israele ha una comprovata esperienza nell’ingannare i media e l’opinione pubblica mondiale, anche producendo ripetutamente e sistematicamente “prove” fabbricate per giustificare i suoi crimini di guerra e contro l’umanità. Abbiamo documentato numerosi casi simili solo nelle ultime settimane.

In una dichiarazione1 rilasciata il 18 ottobre, 250 eminenti studiosi di giornalismo, media e comunicazione hanno rilasciato una dichiarazione pubblica in cui denunciavano una copertura mediatica parziale, l’omissione di contesto e fatti chiave, l’uso selettivo delle prove, i doppi standard e la discriminazione contro Palestinesi dai media britannici. Queste critiche sono applicabili più in generale alla copertura occidentale.

Più di 800 studiosi di diritto internazionale hanno pubblicato una dichiarazione2 avvertendo della “possibilità del crimine di genocidio perpetrato dalle forze israeliane contro i palestinesi nella Striscia di Gaza”, e il Centro per i diritti costituzionali ha pubblicato un’analisi legale e fattuale dettagliata che descrive “Il crimine di genocidio in corso da parte di Israele”. I principali studiosi di genocidio hanno notato che le azioni di Israele, insieme alle dichiarazioni sulle intenzioni da parte dei funzionari del governo israeliano, insieme indicano la commissione di atti di genocidio contro il popolo palestinese. Uno di questi esperti, l’eminente studioso israeliano di studi sull’olocausto e sul genocidio, Raz Segal, ha descritto le azioni di Israele a Gaza come “un caso da manuale di genocidio3”. Gli studiosi hanno anche avvertito che la disumanizzazione dei palestinesi da parte dei media sta consentendo questo genocidio.

Gran parte dei media globali, in particolare quelli occidentali, hanno ripetuto sconsideratamente gli argomenti del governo israeliano e hanno usato un linguaggio disumanizzante quando si riferiscono ai palestinesi. Così facendo, queste organizzazioni mediatiche hanno completamente mancato di aderire ai principi giornalistici fondamentali di obiettività e integrità. Rischiano di diventare complici del genocidio.

Considerata questa realtà e la terribile situazione che si sta sviluppando in Palestina, invitiamo i giornalisti, i sindacati e le agenzie di stampa di tutto il mondo a:

Condannare pubblicamente gli attacchi contro i giornalisti palestinesi e adottare tutte le misure possibili per sostenere i giornalisti palestinesi.

Riaffermano pubblicamente il loro impegno nei confronti dell’etica giornalistica, della ricerca della verità e dell’obiettività e dell’adesione agli standard stabiliti nella Dichiarazione di principi IFJ sulla condotta dei giornalisti4.

Considerare il track record delle parti che forniscono informazioni prima di riferire tali informazioni come fatti e verificare le affermazioni di fonti inaffidabili prima di riferire tali affermazioni come fatti.

Adottare gli standard della Dichiarazione di principi IFJ sulla condotta dei giornalisti5 e della Guida dell’Associazione dei giornalisti arabi e mediorientali (AMEJA)6 per coprire in modo accurato le questioni relative a Israele e Palestina

Rifiutarsi di impegnarsi in un linguaggio disumanizzante che faciliti il ​​genocidio. Chiediamo ai singoli giornalisti di adottare posizioni di principio dalla parte della verità e di adottare misure di protesta se le loro agenzie non agiscono di conseguenza.

Come giornalisti, abbiamo il dovere di riferire i fatti in modo accurato e imparziale, soprattutto in situazioni di conflitto, quando la propaganda e la disinformazione minacciano di oscurare le terribili realtà sul campo. Ora è il momento del coraggio, dell’onestà e dell’adesione ai più alti principi della nostra professione. Il tempo sta finendo. Esortiamo i nostri colleghi di tutto il mondo a fare la cosa giusta.

1 Lettera di studiosi di media e comunicazione sulla copertura mediatica britannica della guerra a Gaza

https://docs.google.com/document/d/1EGZ2ubh_rKyRq3TXPPELXBGKOrjpIAKgMaWpnXAOptM/edit?usp=sharing

Oltre 2.800 studiosi di diritto affermano che Israele potrebbe perpetrare il “crimine di genocidio” a Gaza

https://www.commondreams.org/news/legal-scholars-israel-genocide

3 Un caso di genocidio da manuale

https://jewishcurrents.org/a-textbook-case-of-genocide

4 Dichiarazione di principi IFJ sulla condotta dei giornalisti

https://research.tuni.fi/ethicnet/country/ifj-declaration-of-principles-on-the-conduct-of-journalists/

5 Dichiarazione di principi IFJ sulla condotta dei giornalisti

https://research.tuni.fi/ethicnet/country/ifj-declaration-of-principles-on-the-conduct-of-journalists/

6 Associazione dei giornalisti arabi e mediorientali (AMEJA) Guida per coprire in modo accurato le questioni relative a Israele e Palestina

https://www.ameja.org/Media-Resource-Guide-for-Palestine-Israel

nella foto Mohamad abu Hatab, giornalista palestinese ucciso dai bombardamenti a Gaza

Da pagina FB Maurizio Acerbo PRC UP