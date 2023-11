Il premierato all’italiana o della incostituzionalità.

La riforma sul premierato proposta dal Governo Meloni ha sollevato numerose preoccupazioni riguardo alla sua costituzionalità. Sebbene sia importante sottolineare che la costituzionalità di una legge spetta, in ultima analisi, alla Corte Costituzionale, si possono analizzare alcuni aspetti critici che potrebbero sollevare dubbi sulla conformità di questa proposta con la Costituzione Italiana. Proviamo a indicare alcuni dei principali motivi per cui la riforma potrebbe essere considerata incostituzionale.



Violazione dell’articolo 92 della Costituzione.

L’articolo 92 della Costituzione italiana stabilisce chiaramente che il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal Presidente della Repubblica. La proposta di riforma suggerisce una modifica a questa procedura, introducendo una maggiore influenza del Parlamento nella nomina del Premier. Questa modifica potrebbe essere considerata una violazione diretta dell’articolo 92 e potrebbe mettere in discussione il principio di separazione dei poteri sancito dalla Costituzione.



Bilanciamento dei poteri.

La Costituzione italiana pone una forte enfasi sul bilanciamento dei poteri tra il governo, il parlamento e il Presidente della Repubblica. Qualsiasi tentativo di modificare questo equilibrio deve essere attentamente valutato. La riforma proposta potrebbe introdurre un’instabilità nel sistema politico italiano, consentendo al Parlamento di influenzare in modo eccessivo la nomina del Premier. Questo potrebbe compromettere l’efficienza del governo e la stabilità politica del paese.



Ruolo del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica svolge un ruolo fondamentale nella nomina del Premier e nell’indirizzo della politica nazionale. La riforma potrebbe limitare il suo potere decisionale, conferendo al Parlamento un’importanza sproporzionata nella formazione del governo. Questo potrebbe compromettere l’indipendenza del Presidente della Repubblica e la sua capacità di agire come arbitro neutrale nelle questioni politiche.

Possibile conflitto con altri articoli costituzionali.

La riforma potrebbe essere in conflitto con altri articoli della Costituzione italiana, come l’articolo 1 (che afferma l’unità della Repubblica) e l’articolo 54 (che tratta la formazione del governo). Qualsiasi modifica costituzionale deve essere coerente con l’insieme dei principi e dei valori sanciti nella Costituzione, al fine di garantire la stabilità del sistema politico italiano.



L’opinione degli esperti in diritto costituzionale.

Gli esperti in diritto costituzionale potrebbero sollevare dubbi sulla costituzionalità della riforma proposta. La Corte Costituzionale tiene spesso conto delle opinioni degli esperti nella sua valutazione delle leggi, e se un numero significativo di giuristi costituzionali esprime preoccupazioni sulla riforma, ciò potrebbe influenzare il suo esito.



Potenziali implicazioni per il federalismo.

La riforma potrebbe avere implicazioni per il sistema di governo regionale e per il federalismo in Italia (come piacerebbe a #Salvini.)

Qualsiasi modifica che influenzi il processo di nomina del Premier potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche tra il governo centrale e le regioni. È importante considerare attentamente queste implicazioni prima di apportare modifiche sostanziali al sistema politico italiano.



La riforma proposta dal Governo Meloni potrebbe essere considerata incostituzionale per vari motivi. Si dovrebbe rimettere alla Corte Costituzionale per valutarne la sua conformità. È importante che qualsiasi modifica costituzionale sia sottoposta a un esame rigoroso e approfondito per garantire che rispetti i principi fondamentali della Costituzione e non comprometta l’equilibrio dei poteri nel sistema politico italiano.



E’ lampante che questo esecutivo punti a rimettere in circolo una falsa idea della democrazia: quella che vuole “…l’uomo -o la donna- solo/a al comando.”

Come avviene da più di anno, sì.

Ci ricorda qualcuno e qualcosa. Con grande tristezza.





