𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗲 𝘃𝗮𝗻𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻’𝗼𝗽𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝘂𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿𝗲, 𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮 𝗴𝗶à 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘂𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼

Il ministro israeliano del Patrimonio edilizio ha detto che persino l’atomica sarebbe un’opzione per Gaza. Ma Israele non ha mai confermato di avere armi nucleari nรฉ aderisce al trattato di non proliferazione di questi ordigni.

Per Israele non esistono civili, solo nemici da eliminare. Per questo stanno giร portando avanti il genocidio: negli ultimi giorni si sono intensificati gli attacchi a scuola, ospedali e altri obiettivi della vita di tutti i giorni. L’obiettivo รจ chiaro, Tel Aviv non vuole la pace, vuole lo sterminio. Basta esserne complici.

Marta Collot Pap UP