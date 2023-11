Michel Warschawski: “Siamo andati oltre i crimini di guerra a Gaza”.

Di fronte all’estrema repressione del dibattito politico, lo scrittore e giornalista israeliano Michel Warschawski sostiene che Israele sta perpetrando “un crimine contro l’umanità” nella Striscia di Gaza.

Figura di spicco del movimento pacifista e della sinistra israeliana, lo scrittore e giornalista Michel Warschawski denuncia, in un’intervista a Mediapart, “il crimine contro l’umanità” perpetrato dallo Stato ebraico contro la popolazione civile di Gaza.

Mediapart: Nel suo contrattacco in risposta ai massacri di Hamas sul proprio territorio, Israele bombarda dal 7 ottobre in modo indiscriminato la Striscia di Gaza, uccidendo e ferendo migliaia di civili. Questa notte di bombardamenti è stata una delle più intense nell’enclave palestinese, tagliata fuori dal mondo (attraverso Internet e le telecomunicazioni) dallo Stato ebraico. Come descriveresti questi atti di violenza?

Michel Warschawski: Siamo andati oltre i crimini di guerra; siamo di fronte a un crimine contro l’umanità a Gaza. La Corte penale internazionale deve occuparsi della questione. La popolazione di Gaza sta pagando ancora una volta un prezzo pesante, senza che nemmeno questa carneficina, queste migliaia di morti gazawi, calmino l’opinione pubblica israeliana, che si sente molto minacciata. Sono molto turbato dalla follia del nostro governo di estrema destra, che non si lascia minimamente influenzare dalle pressioni internazionali e dalle discussioni volte a calmare la situazione. Ci troviamo di fronte ad estremisti irriducibili che sono sempre più incompetenti e delinquenti. Netanyahu è il loro ostaggio. E questo è spaventoso.

La barbarie e la cieca vendetta da entrambe le parti sono la nuova bussola di un conflitto dormiente da decenni?

Innanzitutto rifiuto la nozione di simmetria tra le due parti. C’è un occupante e un occupato. Anche se gli occupati possono usare metodi intollerabili e che bisogna denunciare. Non dobbiamo mai dimenticare: Israele è l’occupante e detiene le chiavi della soluzione. I palestinesi sono spinti al limite, ma anche spinti dal pensiero di un senso di dignità: “Dato che dobbiamo morire, moriamo lottando per la nostra terra”.

Sono rimasto piuttosto inorridito, e lo sono ancora, dai massacri commessi da Hamas. C’è in tutti noi una grande pesantezza, che ci appesantisce. Mia figlia e le sue amiche hanno cominciato a piangere il 7 ottobre, e noi uomini qualche giorno dopo. Ciò che più mi ha colpito è stata sicuramente la violenza, anche se riesco a capire da dove provenga, da un orientamento politico, da una popolazione di Gaza che vive in una pentola a pressione che può esplodere da un momento all’altro.

Ma quello che mi ha colpito è stata anche l’assenza dello Stato, di Benjamin Netanyahu e dei suoi alleati di estrema destra. È stata la società civile a prendere in mano la situazione. E ancora oggi, ad esempio, l’accoglienza dei profughi nelle località ebraiche intorno a Gaza viene fatta da associazioni, gruppi di cittadini, non dallo Stato. Al punto che Netanyahu, per la prima volta, ha detto: “Quando la guerra sarà finita, bisognerà fare i conti”. Alla base di tutto c’è lo Stato.

Tu dici: “Israele detiene le chiavi della soluzione”. Qual è questa soluzione?

Ritirarsi dai territori occupati. E per non provocare una nuova Nakba [“catastrofe” in arabo, in riferimento alla fuga o all’espulsione dalle loro case di quasi 760.000 uomini e donne palestinesi durante la prima guerra arabo-israeliana, che coincise con la creazione dello Stato di Israele – ed.]. Un ministro del governo israeliano ha dichiarato che è necessario portare a termine il compito del 1948. Questa idea, secondo cui abbiamo mantenuto troppi palestinesi sul nostro territorio, è l’idea ossessiva del nostro governo, che intende creare l’opportunità di ripulire Israele e creare uno stato demograficamente ebraico, vale a dire uno stato composto unicamente o quasi esclusivamente da ebrei.

Ciò è in continuità con la Legge fondamentale votata due anni fa: Israele come nazione di un popolo, come Stato nazionale del popolo ebraico. Ciò è totalmente contrario agli impegni assunti dal giovane Stato di Israele per essere accettato dall’ONU nel 1949. Si tratta non solo di non riconoscere più i diritti nazionali dei palestinesi, ma anche di eliminarli come il più rapidamente possibile.

Il conflitto israelo-palestinese torna alla ribalta sulla scena geopolitica mondiale nella maniera più sanguinosa. Questa violenza omicida senza precedenti è forse anche la conseguenza della repressione della questione palestinese, che diversi ambienti diplomatici, in Occidente come nei paesi arabi, avevano sperato di seppellire, in particolare attraverso gli Accordi di Abraham?

Sì, il conflitto israelo-palestinese è lì, sempre molto presente. Alcuni hanno creduto, tra cui alcuni di coloro che sono al potere in Israele, che la questione palestinese potrebbe essere completamente ignorata e le cose potrebbero essere normalizzate, come se non avesse nulla a che fare con le relazioni di Israele con i paesi arabi. Si sono sbagliati di grosso.

Israele vuole avere la sua torta e anche mangiarla; vale a dire, da un lato normalizzare la situazione, ma dall’altro non cambiare nulla nelle sue politiche. Ho visto immagini in televisione di grandi manifestazioni che hanno avuto luogo in paesi arabi come il Marocco. I governi arabi dipendono comunque da una certa opinione pubblica che chiaramente simpatizza con la sofferenza dei palestinesi.

Quanto accaduto il 7 ottobre è una questione di necessità. Mi incontro due volte alla settimana in un piccolo bar con alcuni amici, più di sinistra che di destra, ma non necessariamente di estrema sinistra, persone di età avanzata. Non hanno voglia di vendetta. Si tratta generalmente di persone di buon senso, ma dovevo comunque spiegare loro fino a che punto questa violenza fosse inevitabile.

Perché questa violenza era inevitabile?

Perché questo è il principio dell’esplosione della pentola a pressione! Non si possono mettere due milioni di persone in una pentola a pressione a Gaza senza riconoscere che prima o poi questa esploderà. Due milioni di persone sono rinchiuse in un territorio minuscolo e sottoposte a un blocco da un decennio.

Questi due milioni di persone hanno dei diritti, a cominciare dal diritto di esistere, di respirare. Successivamente Israele li ha sottoposti ad un assedio completo per rappresaglia, tagliando loro acqua, cibo, farmaci, elettricità, Internet e telecomunicazioni. La sua risposta è inaccettabile.

Vedo in Occidente, in particolare in Francia, dibattiti pietosi, che non sono adeguati all’estrema gravità del momento. Invece di usare tutta la loro influenza per cercare di imporre un cessate il fuoco immediato, molti leader politici preferiscono giurare fedeltà a Israele. Sono, davanti agli occhi del mondo intero, complici di un crimine contro l’umanità.

La sinistra israeliana può ancora parlare agli israeliani della realtà palestinese dopo il 7 ottobre, o sta morendo?

E’ in cattive condizioni da qualche tempo e non migliora. Ciò che costituiva la forza della sinistra israeliana era il fatto che fosse giudeo-araba. E il fatto di essere giudeo-arabo gli dava anche forza numerica. Gli ebrei israeliani erano in minoranza. Ma, a partire dal 2000, il fronte ebraico-arabo ha subito un colpo terribile, riducendo il peso numerico delle manifestazioni contro la guerra e contro l’occupazione. Questo lo paghiamo oggi.

Hai ancora un po’ di speranza?

Mio nonno, con la saggezza di un ebreo polacco emigrato in Francia senza molta istruzione, ci diceva: “Non sappiamo cosa ci riserva il futuro, quindi tanto vale scommettere sul meglio e non sul peggio”. Questo è il mio carattere. So che ci sono delle possibilità. Non è solo una questione di buona volontà politica e di pressioni internazionali. Inoltre, non si può escludere che questa sequenza omicida possa accelerare la caduta di Netanyahu, il che sarebbe per me una grande gioia personale, condivisa da molti israeliani.

L’opinione pubblica israeliana è molto instabile. Oggi può essere iper-bellicoso e passare molto rapidamente a quella che sembra una soluzione. Tel Aviv è tutta rivolta verso l’Europa, verso l’Occidente. E poi c’è il resto di Israele. È un po’ come [in Francia] le vostre città e banlieues [periferie operaie]. Si tratta di popolazioni che votano generalmente per la destra, a differenza di Tel Aviv, che è molto più a sinistra, al centrosinistra.

E questa rottura, secondo me, diventerà sempre più marcata. Ci sono due Israele. In effetti, da decenni chiamiamo le nostre periferie il “secondo Israele”, queste città povere che si trovano soprattutto alla frontiera di Gaza.

