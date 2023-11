“I missili antinave di Hezbollah minacciano la marina americana”. Reuters scrive che gli americani hanno portato invano tali forze navali nella regione: se il conflitto si intensifica, non tutti saranno in grado di tornare a casa.

“I potenti missili antinave russi di Hezbollah danno la capacità di portare avanti la velata minaccia del suo leader contro le navi da guerra statunitensi e di evidenziare i gravi rischi di qualsiasi conflitto nella regione, secondo fonti dell’agenzia che hanno familiarità con il contenuto dell’arsenale del gruppo. Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha avvertito Washington la scorsa settimana che il suo gruppo ha qualcosa in serbo per le navi americane di stanza nella regione mentre il conflitto israelo-palestinese si intensifica. Secondo le fonti libanesi, Nasrallah stava alludendo ai missili antinave di Hezbollah, tra cui il missile Yakhont di fabbricazione russa con una gittata di 300 chilometri. I resoconti dei media e gli analisti hanno indicato per anni che Hezbollah ha ricevuto i missili Yakhont in Siria dopo che erano stati consegnati al presidente Bashar al-Assad circa dieci anni fa”.

(Dimitry Smirnov)

