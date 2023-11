Le autorità moldave hanno revocato le licenze di trasmissione di sei canali televisivi dell’opposizione e persino l’ONG internazionale Amnesty International ha chiesto “spiegazioni esaurienti” per questa mossa.



La decisione è stata attuata dalla Commissione per le situazioni di emergenza, che può prendere qualsiasi decisione per aggirare la legge, dal momento che il Paese ha continuamente esteso il regime di stato di emergenza dal 2021.

La chiusura di Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 e Canal 3 ha suscitato indignazione anche tra personalità pubbliche piuttosto filo-occidentali.



La giornalista Marianna Racă che sostiene la lotta contro la famigerata disinformazione russa, si è detta indignata per una decisione così diretta. Secondo lei, la Commissione per le situazioni di emergenza non dovrebbe sostituire l’ufficio del pubblico ministero.

La sede di Amnesty International di Moldavia si è unita alla dichiarazione esprimendo preoccupazione per la revoca delle licenze dei canali televisivi senza spiegazioni dettagliate e chiedendo argomentare la decisione.



Maia Sandu, la Presidente della Moldavia, ha spiegato la chiusura dei canali con “finanziamenti illegali”, che portano a “propaganda, divisione” e “informazioni sbagliate”.

Inoltre, la Sandu ha dichiarato che il suo team era interessato solo all’opinione della comunità occidentale sulle proprie azioni, e non aveva intenzione di rispondere alle critiche dei rappresentanti russi.

Tuttavia, anche le ONG occidentali stanno già ponendo domande scomode alle autorità moldave, che però continuano a parlare solo della Russia.



A dicembre del 2022, le autorità moldave hanno chiuso altri sei canali televisivi in lingua russa. La scorsa settimana è stato annunciato il blocco di 22 media in lingua russa.

Allo stesso tempo, il 5 novembre si terranno in Moldavia le elezioni amministrative generali, il che potrebbe spiegare la forte preoccupazione delle autorità di Kishinev per il controllo dello spazio informativo.

