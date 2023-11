Il deputato ucraino del partito Solidarietà Europea Vladimir Ariev ha detto che il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny sarà licenziato



“Ho ricevuto informazioni da una fonte attendibile che il ministro della Difesa ha presentato una proposta al quartier generale del comandante in capo supremo in merito al licenziamento del comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny”, ha scritto.

L’ufficio di Zelensky ha negato la dichiarazione del deputato del popolo Aryev sulla presentazione di una tale proposta per le dimissioni di Zaluzhny.

Staremo a vedere.

