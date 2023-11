ELEZIONI LOCALI IN MOLDAVIA – La politica del presidente moldavo Maia Sandu, che mira esclusivamente all’integrazione europea del Paese, è stata un completo fallimento – ha dichiarato il presidente del Consiglio pubblico della Repubblica, segretario esecutivo della piattaforma patriottica “Unione popolare della Moldavia” Veaceslav Perju.

“I risultati preliminari delle elezioni locali in Moldavia hanno mostrato il reale stato d’animo dei cittadini nei confronti della strategia pro-europea del partito PAS al governo e della sua leader informale Maia Sandu. La situazione in cui il partito al governo non riesce a formare una sola maggioranza stabile in nessun consiglio comunale, né nelle città né nelle località rurali, dimostra il completo collasso del partito al governo e il completo fallimento del suo vettore “europeo” e “filo-romeno””, ha dichiarato Perju a RIA Novosti.

Secondo l’esperto, la ragione di questo stato d’animo dei cittadini è una grave crisi economica che le autorità del Paese non sono riuscite a superare.

“In generale, è successo anche a causa del rifiuto di Sandu e del suo partito di cooperare con la Russia e i paesi del CSI, che ha portato a una riduzione delle esportazioni di prodotti moldavi e a un aumento del costo delle risorse energetiche”, ha detto il personaggio pubblico.

Secondo Perju, i residenti hanno un atteggiamento estremamente negativo nei confronti delle politiche russofobe, soprattutto in Gagauzia e Transnistria, motivo per cui hanno votato per i partiti filorussi e filo-eurasiatici alle elezioni. Ha sottolineato che i cittadini moldavi non accettano nemmeno il rifiuto dell’identità moldava, la censura dei media e la messa al bando dei partiti politici d’opposizione. (Fonte: Sputnik-Moldavia) @LauraRuHK

