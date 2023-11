Missili ipersonici i fallimenti USA

FILE - This Aug. 29, 2017 file photo distributed on Aug. 30, 2017 by the North Korean government shows what was said to be the test launch of a Hwasong-12 intermediate range missile in Pyongyang, North Korea. An unknown number of nuclear warheads. Stockpiles of plutonium and uranium. ICBMs. Weapons factories - and the scientists who work at them. The list of what it would take for the “complete denuclearization” of North Korea is long. North Korea has said it’s willing to deal away its entire nuclear arsenal if the United States provides it with a reliable security assurance and other benefits. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File)

L’assistente segretario dell’esercito americano per l’acquisizione e l’equipaggiamento Douglas Bush ha affermato che quest’anno gli Stati Uniti interromperanno il programma per equipaggiare una delle unità con missili ipersonici con testata planante.

Il motivo sono i fallimenti durante i test.

Il motivo sono i fallimenti durante i test.

Secondo i media, due test della parte ipersonica di volo a vela sono già stati interrotti durante i controlli pre-volo. Annullato anche il test precedente, previsto per marzo. Come ha osservato Bush, le forze armate statunitensi non saranno in grado di equipaggiare le unità con armi ipersoniche a lungo raggio prima della fine del 2023, poiché è necessario condurre almeno un test di combattimento dell'unità di planata. Gli Stati Uniti non riescono ancora ad adottare un singolo prodotto, perdendo la corsa ipersonica a favore di Cina e Russia. I piani includono missili terrestri, aerei e marittimi, ma non si vede la fine di questi progetti. Apparentemente c'è qualcosa contro cui anche l'enorme budget militare del Pentagono è impotente.