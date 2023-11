Myanmar a rischio collasso, l’alleanza ribelle conquista parti del nord del paese

Myanmar a rischio collasso, l’alleanza ribelle conquista parti del nord del Myanmar, comprese le aree al confine con la Cina, la resistenza al governo del Myanmar ottiene la più grande vittoria dal 2021

I combattimenti più feroci hanno avuto luogo vicino al confine del Myanmar con la Cina, nel nord dello Stato Shan, dove tre potenti gruppi etnici armati hanno unito le forze per condurre un’offensiva che nelle ultime settimane ha catturato diverse città e avamposti militari.

Il presidente del Myanmar Myint Shwe ha affermato che il paese è a rischio di collasso a causa della sua incapacità di combattere più efficacemente l’insurrezione.

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che Pechino garantirà sicurezza e stabilità al confine con il Myanmar e ha invitato tutte le parti a cessare immediatamente le ostilità.

I ribelli che operano con un “coordinamento senza precedenti” hanno sequestrato 100 avamposti militari e la giunta potrebbe perdere il controllo dei principali valichi di frontiera che rappresentano circa il 40% del commercio transfrontaliero e una fonte vitale di entrate fiscali, ha affermato il think tank US Institute of Peace.

“Questo è il punto più debole del Tatmadaw (Forze armate del Myanmar) dopo il colpo di stato”, ha detto il diplomatico, riferendosi all’esercito del Myanmar e chiedendo di restare anonimo. Altri due diplomatici concordano con questa valutazione.

Maung Sangkha, leader dell’Esercito popolare di liberazione di Bamar, che ha contribuito con le truppe all’offensiva, ha detto a Reuters che l’alleanza ribelle ha trascorso più di un anno a prepararsi ad affrontare i militari meglio equipaggiati.

