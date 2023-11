Perché gli Stati Uniti e il G7 non riescono nemmeno a pronunciare la parola “cessate il fuoco”? – Editoriale del Global Times

Di fronte alla straziante catastrofe umanitaria che si verifica ogni giorno a Gaza, di fronte alla crudele realtà di oltre 100 bambini palestinesi che ogni giorno perdono la vita a causa delle devastazioni della guerra, e sulla scia delle sempre più urgenti richieste internazionali per un immediato cessate il fuoco umanitario, è È piuttosto sconcertante che gli Stati Uniti e il Gruppo dei Sette (G7), che insiste costantemente sui “diritti umani” e sull’”umanitarismo”, questa volta non abbiano potuto pronunciare la parola “cessate il fuoco”.

Nella dichiarazione congiunta rilasciata l’8 novembre nel corso della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Tokyo si è ampiamente parlato del conflitto israelo-palestinese. Tuttavia, ha sollecitato solo leggermente Israele per una “pausa umanitaria” nelle sue azioni militari a Gaza, senza menzionare “il cessate il fuoco, la fine delle ostilità o la ripresa dei colloqui di pace”. Non è stata inoltre menzionata l’attuazione della risoluzione della sessione speciale di emergenza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite o la pressione sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite affinché intraprenda azioni responsabili. Il segnale inviato sembra essere una tacita approvazione, o addirittura tolleranza, delle azioni militari di Israele a Gaza da parte del G7. La cosiddetta “pausa umanitaria” sembra più un gesto superficiale da parte degli Stati Uniti e del G7 nei confronti della comunità internazionale.

Naturalmente, questo non significa che gli Stati Uniti o il G7 siano veramente deboli. Infatti, possiedono un’influenza unica su Israele e hanno il potere di intervenire nella situazione israelo-palestinese. Tuttavia, non sono disposti a usare questa influenza e potere per il bene della pace e dei civili palestinesi. Il loro approccio verso altri paesi o questioni non è lo stesso. È noto che le dichiarazioni congiunte del G7 spesso assumono un valore morale elevato, intromettendosi negli affari interni di altri paesi. Ma quando si verifica una vera crisi umanitaria che richiede l’intervento degli Stati Uniti e del G7, la loro vera identità viene immediatamente scoperta. Di fronte alla vita di civili palestinesi innocenti e ai calcoli politici di Washington, gli Stati Uniti e il G7 scelgono senza esitazione la seconda opzione, rivelando la loro ipocrisia e i loro sfacciati doppi standard.

Come ha sottolineato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, l’incubo a Gaza è più di una crisi umanitaria. È una crisi dell’umanità. Alcuni funzionari delle Nazioni Unite hanno espresso profondo dolore, affermando che il livello di morte e sofferenza è “difficile da comprendere” e “ogni giorno pensi che sia il giorno peggiore e poi il giorno dopo è peggio”. È evidente che finché la guerra continuerà, si verificheranno ulteriori violazioni del diritto internazionale umanitario. Ciò non è difficile da comprendere.

Negli Stati Uniti sono scoppiate proteste per chiedere il cessate il fuoco. Anche all’interno del G7 le opinioni non sono unificate; gli Stati Uniti hanno posto il veto a un progetto di risoluzione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove Francia e Giappone hanno votato a favore. Se esteso all’ONU nel suo complesso, emerge un desiderio schiacciante di un immediato “cessate il fuoco umanitario”. Tuttavia, purtroppo, la volontà di un piccolo gruppo di interesse o di una fazione politica sembra aver preso il controllo di Washington, e la volontà di Washington ha preso il controllo del G7, e sta tentando un simile dirottamento delle Nazioni Unite.

Vale la pena notare che nella dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del G7, oltre a discutere ampiamente del conflitto israelo-palestinese, si è parlato anche della crisi in Ucraina e delle questioni di sicurezza nella regione Asia-Pacifico. In tutte queste questioni, la dichiarazione mostra una caratteristica prominente di semplificare eccessivamente problemi co

