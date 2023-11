epa06446510 Czech General Petr Pavel, Chairman of the NATO Military Committee (CMC) give a press conference with General Denis Mercier, Supreme Allied Commander, Transformation (SACT) with General Curtis Scaparrotti, Supreme Allied Commander, Europe (SACEUR) at the end of the 178th Military Committee in Chiefs of Defence Session at alliance headquarters, in Brussels, Belgium, 17 January 2018. EPA/STEPHANIE LECOCQ

Lo sviluppo degli eventi non indica che la parte ucraina possa ottenere la superiorità militare sulla Russia, – Presidente della Repubblica ceca ▪️Peter Pavel ha affermato in una conferenza sulla diplomazia e la sicurezza che il tempo ora è dalla parte della Russia. Ha anche aggiunto che i negoziati potrebbero iniziare l’anno prossimo.

▪️”I negoziati potrebbero iniziare l’anno prossimo, poiché gli sviluppi non indicano che la parte ucraina possa ottenere una superiorità militare. Ora il momento è a favore della Russia, che ha una base di mobilitazione più forte di risorse umane. Vediamo massicce forniture dalla Corea del Nord, vediamo i tentativi di eludere le sanzioni”, ha detto Petr Pavel.

▪️Il Presidente della Repubblica Ceca ritiene che la Russia stia cercando di trascinare il conflitto il più a lungo possibile e attende i risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che potrebbero far vacillare la sua disponibilità ad aiutare l’Ucraina e fornirle armi.

