𝗦𝗮𝗹𝘃𝗶𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗶𝗼𝗽𝗲𝗿𝗼, 𝗺𝗮 𝗻𝗼𝗻 è 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮: 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶!

Salvini accusa la CGIL (e la UIL con cui ha chiamato lo sciopero dei trasporti per venerdรฌ 17) di volersi fare il fine settimana lungo. Landini risponde che il diritto di sciopero รจ garantito dalla Costituzione. Eppure, in questo gioco delle parti mentre tutti firmano contratti da fame, non รจ la prima volta che il governo mette sotto attacco il diritto allo sciopero.

Era successo con lo sciopero dei trasporti locali dell’USB Unione Sindacale di Base a inizio ottobre, per un lunedรฌ, ma i sindacati concertativi non hanno speso una parola in quel frangente. Al contrario, ora la CGIL si rivendica i suoi scioperi “spezzettati” come fossero uno sciopero generale, quando non hanno mai davvero il coraggio di colpire il profitto e Palazzo Chigi che lo difende.

Non ci si puรฒ ricordare dei diritti strappati con la lotta solo quando fa comodo, da entrambe le parti, e non si puรฒ e non si deve fermare la mobilitazione contro la guerra esterna e interna che viviamo. Per questo il 17 c’รจ anche lo sciopero di tutto il settore pubblico chiamato dall’USB, che sosterremo con tutte le nostre forze!

Marta Collot Pap UP