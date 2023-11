La crocifissione di Julian Assange per aver rivelato l’indicibile

Chris Hedges: “Julian Assange preso di mira a causa degli Iraq War Logs che rivelavano l’uccisione da parte Usa di due giornalisti Reuters, di quasi 700 civili che si erano avvicinati troppo ai convogli e ai posti di blocco statunitensi, di 15.000 morti non dichiarate di civili iracheni e le torture e gli abusi di circa 800 uomini e ragazzi, di età compresa tra i 14 e gli 89 anni, nel campo di detenzione di Guantánamo Bay.”

Il caso Julian Assange, fin dall’inizio, è stato una farsa giudiziaria

Chris Hedges, giornalista vincitore del Premio Pulitzer, corrispondente estero per 15 anni per il New York Times, in un articolo per Consortiumnews, ci ricorda che l’estradizione di Julian Assange sarà il prossimo passo nell’esecuzione al rallentatore dell’editore e fondatore di WikiLeaks, uno dei giornalisti più importanti della nostra generazione.

Hedges va all’origine del caso Assange ricordando come si sia giunti all’arresto del giornalista quando era rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador e il perchè di quella che è a tutti gli effetti una vendetta della CIA.

Chris Hedges: La farsa contro Assange

(Estratto dall’articolo originale per Consortiumnews )

L’ex presidente ecuadoriano Lenin Moreno ha revocato i suoi diritti di asilo come rifugiato politico, in violazione del diritto internazionale. Ha quindi autorizzato la polizia metropolitana di Londra a entrare nell’ambasciata ecuadoriana – territorio sovrano – per arrestare un cittadino naturalizzato dell’Ecuador.

Il governo di Moreno, che ha revocato la cittadinanza ad Assange, ha ottenuto un grosso prestito dal Fondo monetario internazionale per la sua assistenza. Donald Trump, chiedendo l’estradizione dell’editore ai sensi dell’Espionage Act, ha criminalizzato il giornalismo, più o meno allo stesso modo di Woodrow Wilson quando ha chiuso pubblicazioni di ispirazione socialista come The Masses.

Le udienze, alcune delle quali ho assistito a Londra e altre che ho seguito online, hanno deriso i protocolli legali di base.

Includevano la decisione di ignorare la sorveglianza della CIA e la registrazione degli incontri tra Assange e i suoi avvocati durante il suo periodo come rifugiato politico nell’ambasciata, colpendo il privilegio avvocato-cliente.

Questo da solo avrebbe dovuto portare il caso fuori dal tribunale. Includevano la convalida della decisione di incriminarlo, sebbene non fosse un cittadino statunitense, ai sensi dell’Espionage Act.

Includevano contorsioni kafkiane per convincere i tribunali che Julian non è un giornalista. Hanno ignorato l’articolo 4 del trattato di estradizione tra Regno Unito e Stati Uniti che proibisce l’estradizione per reati politici.

Ho visto il procuratore James Lewis, in rappresentanza degli Stati Uniti, impartire direttive legali al giudice Baraitser, che le ha prontamente adottate come sua decisione legale.

Il linciaggio giudiziario di Julian Assange ha molto più in comune con i giorni bui della Lubjanka che con gli ideali della giurisprudenza britannica.

Il dibattito sulle arcane sfumature legali ci distrae dal fatto che Assange non ha commesso alcun crimine in Gran Bretagna, a parte una vecchia accusa di aver violato le condizioni della cauzione quando ha chiesto asilo all’ambasciata ecuadoriana.

Normalmente ciò comporterebbe una multa. È stato invece condannato a un anno nella prigione di Belmarsh ed è detenuto lì dall’aprile 2019.

La decisione di chiedere la sua estradizione, contemplata dall’amministrazione di Barack Obama, è stata perseguita dall’amministrazione Trump a seguito della pubblicazione da parte di WikiLeaks dei documenti noti come Vault 7, che smascheravano i programmi di guerra informatica della CIA progettati per monitorare e prendere il controllo di auto, smart TV, web browser e i sistemi operativi della maggior parte degli smartphone, oltre a Microsoft Windows, MacOS e Linux.

Julian Assange preso di mira

Assange, come ho sottolineato in un articolo pubblicato da Londra l’anno scorso, è preso di mira a causa degli Iraq War Logs, pubblicati nell’ottobre 2010, che documentano numerosi crimini di guerra statunitensi, comprese le immagini viste nel video Collateral Murder, dell’uccisione di due giornalisti Reuters e altri 10 civili e del ferimento grave di due bambini.

È preso di mira perché ha reso pubblica l’uccisione di quasi 700 civili che si erano avvicinati troppo ai convogli e ai posti di blocco statunitensi, tra cui donne incinte, ciechi e sordi e almeno 30 bambini.

È preso di mira perché ha denunciato più di 15.000 morti non dichiarate di civili iracheni e le torture e gli abusi di circa 800 uomini e ragazzi, di età compresa tra i 14 e gli 89 anni, nel campo di detenzione di Guantánamo Bay.

È preso di mira perché ci ha mostrato che Hillary Clinton, in qualità di segretario di stato nel 2009, ha ordinato ai diplomatici statunitensi di spiare il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e altri rappresentanti delle Nazioni Unite provenienti da Cina, Francia, Russia e Regno Unito, spionaggio che includeva l’ottenimento di DNA, scansioni dell’iride, impronte digitali e password personali, tutti parte del lungo schema di sorveglianza illegale che includeva l’intercettazione del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan nelle settimane precedenti l’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003.

È preso di mira perché ha rivelato che Obama, Hillary Clinton e la CIA hanno sostenuto il colpo di stato militare del giugno 2009 in Honduras che ha rovesciato il presidente democraticamente eletto Manuel Zelaya, sostituendolo con un regime militare corrotto e omicida.

È preso di mira perché ha pubblicato documenti che rivelano che gli Stati Uniti hanno lanciato segretamente attacchi con missili, bombe e droni contro lo Yemen, uccidendo decine di civili.

È preso di mira perché ha reso pubblici convegni non ufficiali che Hillary Clinton ha fatto per Goldman Sachs, per i quali è stata pagata $ 657.000, una somma così grande che può essere considerata solo una tangente, così come le sue assicurazioni private a Wall Street che avrebbe eseguito i loro ordini promettendo la regolamentazione e la riforma della finanza pubblica.

Assange solo per aver rivelato queste verità è colpevole

Il sistema giudiziario statunitense è ancora più draconiano del sistema giudiziario britannico. Può utilizzare i SAM, le leggi antiterrorismo e l’Espionage Act per impedire a Julian Assange di parlare in pubblico, di essere rilasciato su cauzione o di vedere le prove “segrete” utilizzate per condannarlo.

La CIA è stata creata per eseguire omicidi, colpi di stato, torture, rapimenti, ricatti, distruzione della reputazione e spionaggio illegale. Ha preso di mira cittadini statunitensi, in violazione del suo statuto. Queste attività furono smascherate nel 1975 dalle udienze della Commissione Chiesa al Senato e dalle udienze della Commissione Pike alla Camera.

Lavorando con UC Global, la società di sicurezza spagnola dell’ambasciata, la CIA ha messo Assange sotto sorveglianza video e digitale 24 ore su 24. Ha discusso del rapimento e del suo assassinio mentre era nell’ambasciata, che includeva i piani di una sparatoria per le strade con il coinvolgimento della polizia metropolitana di Londra.

Gli Stati Uniti assegnano un budget in nero segreto di 52 miliardi di dollari all’anno per nascondere molteplici tipi di progetti clandestini realizzati dalla National Security Agency, dalla CIA e da altre agenzie di intelligence, solitamente al di là del controllo del Congresso. Tutte queste attività clandestine, soprattutto dopo gli attacchi dell’11 settembre, si sono enormemente ampliate.

Il senatore Frank Church, dopo aver esaminato i documenti della CIA rilasciati alla sua commissione, ha definito l’attività segreta della CIA come “un travestimento semantico per omicidio, coercizione, ricatto, corruzione, diffusione di menzogne”.

La CIA e le agenzie di intelligence, insieme ai militari, che operano senza un’efficace supervisione del Congresso, sono i motori dietro l’estradizione di Assange.

Ha inflitto, esponendo i loro crimini e bugie, una ferita dolorosa. Chiedono vendetta. Il controllo che queste forze cercano all’estero è il controllo che cercano in patria.

Julian Assange potrebbe presto essere imprigionato a vita negli Stati Uniti per giornalismo, ma non sarà l’unico.

* Chris Hedges, giornalista vincitore del Premio Pulitzer, è stato corrispondente estero per 15 anni per il New York Times, dove ha lavorato come capo dell’ufficio per il Medio Oriente e capo dell’ufficio per i Balcani per il giornale. In precedenza, ha lavorato all’estero per The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor e NPR.