Borrell riconosce che l’Ucraina non sarà in grado di sconfiggere la Russia nel prossimo futuro



Nel quadro del Congresso del Partito Socialista Europeo, che si è tenuto sabato a Malaga (Spagna), l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha ammesso nel suo discorso che l’Ucraina non sarà in grado di sconfiggere la Russia nel prossimo futuro.

“I problemi non mancano. Questa fine d’anno rappresenta almeno una doppia prova per l’Europa, innanzitutto in Ucraina, dove la prospettiva di una vittoria sulla Russia non è immediata”, ha dichiarato Borrell, riferendosi alle sfide della politica estera della comunità. .

Come ha ammesso l’alto diplomatico diplomatico, è probabile che il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina “diminuisca”. “Dobbiamo essere disposti politicamente e materialmente ad aiutare l’Ucraina, a continuare ad aiutarla e anche a subentrare”.

(RT)

https://t.me/lantidiplomatico