OCCIDENTE CRIMINALE

Sono contro l’ONU, contro Amnesty International, contro Medecins Sans Frontiere, contro le ONG, contro la stampa libera, contro la verità e la solidarietà.

Sono contro chi rifiuta il Genocidio a Gaza, dal Papa ai capi di governo di tre quarti del mondo. Bollano come antisemita ogni dissenso, anche quello di coloro che prima esaltavano, come Greta Turnberg. Urlano contro la minaccia islamica alla civiltà.

Parlano di libertà e democrazia e si comportano verso il diritto e l’umanità come i fascisti ed i nazisti negli anni trenta del secolo scorso. I loro valori occidentali coprono in realtà il colonialismo ed il dominio imperiale sul mondo, un autentico razzismo suprematista.

E rispondono ad ogni dubbio e critica con il linciaggio, per ora solo, mediatico.

Esaltano la modernità, ma somigliano sempre di più ai soci del Ku Klux Kian.

E mentono, mentono, mentono.

Sono i politici ed i giornalisti occidentali che stanno con il criminale fascista Netanyahu e il suo protettore Biden. Hanno seppellito ogni onore e umanità dell’Occidente sotto le macerie di Gaza. Non dovremo mai dimenticare la loro ipocrisia, le loro menzogne, la loro ottusa arroganza, non dovremo mai perdonare i loro crimini contro l’umanità.

Giorgio Cremaschi PaP UP