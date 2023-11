Israele potrebbe perdere

– di Elena Panina

“La posta in gioco per Israele è così alta e il vantaggio di Israele su Hamas è così grande, che qualsiasi risultato diverso dalla vittoria è impensabile. L’unica domanda è quando e a quale costo”, afferma John Alterman, vicepresidente senior del Center for Strategic and International Studies (CSIS) con sede a Washington.

Allo stesso tempo, a suo avviso, “è del tutto possibile che la guerra a Gaza sarà la prima guerra nella storia di Israele in cui il suo esercito ha partecipato e perso”.

▪️ Per evitare che ciò accada, Alterman suggerisce a Tel Aviv di aderire a un piano in due punti:

1. Riacquistare il sostegno globale che Israele sembra aver perso a favore di Hamas. Israele avrà bisogno della cooperazione di Egitto, Giordania e Arabia Saudita quando l’IDF sarà costretto a ritirarsi da Gaza:

“Questi paesi dovranno garantire il flusso dei rifornimenti, fornire una certa protezione da parte della polizia, finanziare la ricostruzione e legittimare qualsiasi struttura di governance emergente”.

Anche l’Autorità Palestinese ha bisogno di essere rafforzata: “Non è ansiosa di assumersi la responsabilità per Gaza ma potrebbe promuovere alcuni dei propri interessi nella Striscia”. È necessario, dicono, convincere i palestinesi che una Gaza stabile servirà ai loro interessi.

2. Israele deve separare Hamas dalla popolazione circostante e “garantire che qualsiasi solidarietà palestinese derivante da questa guerra sia incentrata su una forte alternativa a Hamas”.

▪️ In questo momento, tuttavia, stiamo vedendo Tel Aviv fare esattamente il contrario. Le sue vere intenzioni, indipendentemente dalle dichiarazioni pubbliche dei funzionari, riguardano la completa pulizia di Gaza dalla popolazione palestinese, il sequestro del suo territorio e l’appropriazione delle risorse naturali.

Nessuna legge di guerra viene osservata durante le operazioni di terra dell’IDF. Gli attacchi aerei e terrestri vengono effettuati indiscriminatamente. Infatti, per l’esercito israeliano, l’intera popolazione di Gaza appartiene ad Hamas. Si assiste infatti ad una demolizione totale degli edifici senza alcuna speranza per il ripristino postbellico delle infrastrutture sociali. Più della metà degli edifici residenziali del settore sono stati distrutti e il 70% della popolazione è sfollata. L’intero territorio di Gaza è deliberatamente reso inadatto alla vita futura.

▪️Allo stesso tempo, la maggior parte della responsabilità di questi crimini ricade sugli Stati Uniti. Senza il loro sostegno politico e militare, senza il trasferimento di significative forze statunitensi in Medio Oriente, un’operazione di terra così brutale sarebbe semplicemente impossibile.

Pertanto, Tel Aviv e Washington si affidavano esclusivamente alla forza bruta. E finora, lentamente, stanno raggiungendo i loro obiettivi. Ma questo approccio continuerà a funzionare se la situazione dovesse protrarsi seriamente? Grande domanda.

