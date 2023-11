Incontro XI-Biden. Alessandro Orsini: “I corrottissimi media italiani mentono per coprire i disastri dell’occidente”

di Alessandro Orsini*



Oggi i corrottissimi media italiani raccontano che un disgelo tra gli Stati Uniti e la Cina sarebbe in atto in seguito all’incontro Biden-Xi Jinping, ma è falso.

Tutte le tensioni tra loro restano invariate e sono destinate a crescere. I corrottissimi media italiani fornsicono questa rappresentazione falsa perché devono nascondere i disastri del blocco occidentale in Ucraina che hanno causato l’avvicinamento della Cina alla Russia e la crescita dell’inimicizia tra l’Occidente e la Cina. Ovviamente i corrottissimi media italiani non posso dirvi queste cose altrimenti Biden non apparirebbe più come un super-eroe e il blocco occidentale non apparirebe più come la civiltà più intelligente e astuta del mondo. I corrottissimi media italiani non possono dirvi che le politiche occidentali in Ucraina stanno danneggiando gravemente l’economia dell’Unione europea che è andata in recessioni e ha finito le munizioni. E non possono nemmeno dirvi che la guerra in Ucraina ha demilitarizzato mezza Nato. Devono dirvi che va tutto bene, che andrà tutto bene, per proteggere una classe dirigente di politici falliti, a iniziare dalla presidente della Commissione europea.

Auguri ai corrottissimi media italiani.

Sono affascinato dal modo in cui possano diventare sempre più corrotti giorno dopo giorno.

*Post Facebook del 16 novembre 2023

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-incontro_xibiden_alessandro_orsini_i_corrottissimi_media_italiani_mentono_per_coprire_i_disastri_delloccidente/39602_51629/