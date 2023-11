Israele ha respinto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che chiede “pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi in tutta Gaza per un certo numero di giorni”. La situazione in Palestina si fa sempre più tragica, e per Tel Aviv non c’è umanità che tenga di fronte alla sua volontà di continuare il massacro.

Boicottiamo Israele (19 novembre assemblea nazionale a Roma), mettiamo fine alla complicità dell’Italia!

Marta Collot Pap UP