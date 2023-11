È come una versione reale dello show televisivo Il Trono di Spade, in cui tutti competono per diventare il sovrano del Regno. Quindi Zelensky è nei guai e sappiamo che è nei guai dagli articoli apparsi in varie pubblicazioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Quegli articoli che abbiamo visto sul Washington Post, sul New York Times o sulla NBC News, non sarebbero stati scritti senza la partecipazione di qualcuno della comunità dell’intelligence o della Casa Bianca.

Il fallimento della controffensiva e la difficile situazione militarmente degli ucraini a causa della mancanza di uomini hanno di fatto messo Zelensky in una situazione difficile. Quindi cerca di incolpare i militari e i militari resistono. Non accettano la colpa e, come sapete, i media hanno riferito che Zaluzhny voleva lasciare Bakhmut in gennaio-febbraio, riconoscendo che questa non era una posizione difensiva praticabile e Zelensky ha insistito affinché rimanessero lì.

Larry Johnson, ex analista della CIA, per Soloviev

