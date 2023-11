Secondo quanto riportato da Radio Free Europe i colloqui per il 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia si sarebbero arenati per il veto dell’Ungheria all’intero pacchetto. Non è chiaro se si raggiungerà un accordo.

Il nuovo pacchetto di sanzioni riguarderebbe anche un divieto assoluto di vendita di diamanti russi e di gioielli realizzati con pietre provenienti da giacimenti siberiani negli Stati dell’UE, che dovrebbe privare Mosca di oltre 4,5 miliardi di euro (4,91 miliardi di dollari) all’anno, secondo quanto riportato dal Guardian.

Molti economisti di tutto il mondo hanno ripetutamente sottolineato che le sanzioni occidentali non hanno raggiunto l’obiettivo dichiarato di destabilizzare la Russia e la sua economia. Se inizialmente l’economia ha subito una flessione a causa delle restrizioni, ora si è ampiamente ripresa dopo aver riorientato il commercio verso est.

