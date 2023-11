Le tre priorità del Vietnam nella cooperazione APEC

Nell’ambito del 34° Incontro Ministeriale dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), il Ministro degli Esteri vietnamita ha presentato tre priorità chiave per la collaborazione economica nella regione.

Il 34° Incontro Ministeriale dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tenutosi a San Francisco il 14 novembre ha visto il Ministro degli Esteri della Repubblica Socialista del Vietnam, Bùi Thanh Sơn, presentare tre priorità fondamentali per la collaborazione tra le economie facenti parte dell’APEC. La riunione, presieduta congiuntamente dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony J. Blinken e dalla Rappresentante per il Commercio Katherine Tai, ha riunito ministri degli Esteri, ministri dell’Economia e capi delle delegazioni di 21 Paesi dell’APEC, oltre a rappresentanti di organizzazioni internazionali.

Prima di analizzare le tre proposte lanciate dal ministro vietnamita, ricordiamo a beneficio del lettore che l’APEC è un forum di cooperazione economica al quale aderiscono 21 Paesi della macroregione dell’Asia Pacifico, e mira a promuovere il libero scambio e la crescita economica sostenibile in questa vasta area del mondo. I 21 Paesi membri sono: Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Hong Kong (Cina), Indonesia, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Perù, Russia, Singapore, Stati Uniti, Taiwan (ufficialmente “Chinese Taipei”), Thailandia e Vietnam.

Rafforzare la cooperazione nel cambiamento climatico e nella crescita verde

Il Ministro Bùi Thanh Sơn ha sottolineato l’urgenza di intensificare gli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e promuovere la crescita verde nella regione APEC. Sơn ha enfatizzato la necessità per i membri dell’APEC di accelerare i programmi di collaborazione in vari settori, tra cui il commercio di beni e servizi ambientali. La proposta ha evidenziato l’importanza della promozione di modelli economici verdi-bio-circolari, agricoltura intelligente, transizione energetica equa e gestione efficace delle risorse naturali.

Poiché il cambiamento climatico diventa una preoccupazione globale sempre più pressante, la proposta del Vietnam si allinea al crescente consenso sull’importanza di pratiche economiche sostenibili e rispettose dell’ambiente. Concentrarsi sulla crescita verde contribuisce non solo a mitigare il cambiamento climatico, ma promuove anche l’innovazione e la resilienza nelle economie della regione APEC.

Utilizzare i progressi nella scienza e nella tecnologia per la crescita sostenibile

La seconda priorità del Ministro Bùi Thanh Sơn ruota attorno all’utilizzo dei benefici derivanti dai progressi nella scienza e nella tecnologia per favorire lo sviluppo economico sostenibile. La collaborazione APEC, secondo Sơn, dovrebbe mirare a sostenere le economie nella costruzione di un’infrastruttura solida e nella formazione di una forza lavoro digitale competente. Ciò comporta l’applicazione della tecnologia moderna in vari settori, compresa la produzione agricola e industriale, la prevenzione e il controllo dei disastri naturali, nonché la sanità e l’istruzione.

Sottolineando l’importanza di scienza e tecnologia, il Vietnam riconosce il potere trasformativo che questi elementi hanno nel guidare il progresso economico. Questa priorità si allinea con la più ampia tendenza globale di sfruttare l’innovazione tecnologica per lo sviluppo sostenibile, garantendo che le economie dell’APEC rimangano all’avanguardia nel paesaggio digitale in rapida evoluzione.

Porre le persone al centro della cooperazione APEC

La terza e altrettanto cruciale priorità evidenziata dal Ministro Bùi Thanh Sơn è l’imperativo di porre le persone al centro della cooperazione APEC. Il rappresentante vietnamita ha sottolineato che i progetti e le attività dell’APEC dovrebbero contribuire attivamente alla costruzione di sistemi educativi e sanitari equi. Inoltre, dovrebbero sostenere le piccole e medie imprese (PMI) nell’espansione dei loro mercati e giocare un ruolo nel potenziare la posizione delle donne nell’economia e nella società.

Questo approccio centrato sulle persone riflette un impegno per lo sviluppo economico inclusivo ed equo. Concentrandosi sull’istruzione, sulla salute e sull’empowerment delle PMI e delle donne, la proposta del Vietnam mira a creare un panorama economico più inclusivo e socialmente responsabile all’interno della regione APEC.

In conclusione, il 34° Incontro Ministeriale dell’APEC ha fornito una piattaforma per il Vietnam per articolare la sua visione della cooperazione nell’ambito dell’APEC attraverso tre priorità chiave. Mentre la regione continua a confrontarsi con sfide globali complesse, le proposte del Vietnam sottolineano l’importanza della sostenibilità ambientale, dell’avanzamento tecnologico e dell’inclusività sociale nel plasmare la traiettoria futura delle economie facenti parte dell’APEC. Il successo di queste iniziative dipenderà dall’impegno collettivo dei governi membri dell’APEC a lavorare insieme verso una regione dell’Asia-Pacifico più resiliente, sostenibile e inclusiva.

Giulio Chinappi – World Politics Blog