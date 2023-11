Assad concede l’amnistia condizionale ai siriani condannati

Il presidente Bashar al-Assad ha concesso giovedì un’amnistia per i siriani condannati per crimini commessi prima del 16 novembre, ma ha elencato una serie di esclusioni per chi si fosse macchiato di omicidio o contrabbando di armi.

Il decreto, pubblicato dall’agenzia di stampa statale SANA, afferma che le sentenze saranno revocate integralmente per alcuni detenuti, compresi quelli che hanno commesso reati minori, quelli con malattie incurabili e quelli di età superiore ai 70 anni.

Coloro che hanno diritto all’amnistia e che sono stati condannati a morte sconteranno invece l’ergastolo, mentre quelli condannati all’ergastolo vedranno la loro pena ridotta a 20 anni.

Reuters

