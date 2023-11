Travaglio: “Prendevano in giro i pacifisti ma al contrario degli esperti hanno avuto ragione su tutto”

Ospite come d’abitudine a Otto e mezzo (La7), Marco Travaglio, fa un parallelismo tra l’aggressione israeliana a Gaza e la guerra in Ucraina, su come sono presentate dai grandi media le posizioni critiche alle scelte belliche dei governi occidentali.

“C’è questa rappresentazione macchiettistica di coloro che chiedono la pace, come se fossero delle anime belle un po’ idiote e un po’ imbecilli, che sognano un mondo tutto rose e fiori. Vengono insomma descritti sempre come dei deficienti. Eppure, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, hanno dimostrato di avere ragione – spiega perché fin dall’inizio hanno detto che la sconfitta della Russia è impossibile, le ragioni per cui è scoppiato quel conflitto esisteranno anche dopo e se si fosse messo mano alle ragioni che hanno scatenato l’invasione di Putin, si sarebbe evitata la guerra, con la neutralità dell’Ucraina e l’autonomia del Donbass“.

Il direttore del Fatto Quotidiano chiosa: “Non si è voluto fare nulla e adesso tutti quelli che spingevano per l’invio di armi anche per 20 anni fino alla sconfitta della Russia si mettono a ridere di fronte a una disfatta dei russi. E dicono che ci vuole un compromesso che tenga conto dei rapporti di forza e che salvi quello che è possibile salvare in termini di vite e di pezzi ancora integri di Ucraina. E credo che a questo si arriverà. Se ci avessimo pensato due anni fa, avremmo risparmiato più di 500mila morti in Ucraina. E credo che alle stesse conclusioni si arriverà, purtroppo con tempi inaccettabili, anche a proposito della cosiddetta guerra di Israele ad Hamas”.

Travaglio: Prendevano in giro i pacifisti ma hanno avuto ragione

