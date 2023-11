PICCOLE NOTE



“Secondo quanto riferito da Gaza, centinaia di pazienti dell’ospedale Al-Shifa stanno evacuando la struttura e si stanno dirigendo a piedi verso le regioni meridionali della Striscia”.

“Il direttore generale di Al-Shifa ha affermato che l’evacuazione dei bambini prematuri è possibile mettendone due in ciascuna incubatrice. “Prevediamo che dozzine di feriti perderanno la vita lungo la strada”, ha detto in un’intervista ad Al Jazeera. Alcune fonti hanno riferito che sono morti sei pazienti in dialisi e 22 pazienti del reparto di terapia intensiva”. Così su Haaretz.

Dal Timesofisrael: “L’IDF nega di aver ordinato l’evacuazione di Shifa. L’esercito afferma di aver aperto una via sicura per chiunque desideri andarsene, su richiesta del direttore”.

Sempre Haaretz: “Sabato l’IDF ha rilasciato una dichiarazione, negando precedenti rapporti sull’ordine di evacuazione dell’ospedale Al-Shifa. La dichiarazione afferma inoltre che il personale medico dell’ospedale può rimanere sul posto e assistere i pazienti. Coloro che desiderano lasciare i locali, aggiunge la nota, possono farlo attraverso un percorso protetto”.

Da al Jazeera: “Al-Shifa quasi ‘deserta’: afferma il direttore dell’ospedale”. Il direttore afferma che sono rimasti lui, qualche medico e alcuni pazienti. Inutile commentare, anche la tragica ironia del diniego: anche se la notizia fosse vera, è ovvio che la fuga è stata forzata dal fatto che ormai all’ospedale è stato reso impossibile dare assistenza.

N.B. Un articolo della CNN solleva dubbi sulla quantità e sull’origine delle armi di Hamas che l’IDF dichiara di aver trovato nell’ospedale di al Shifa.



https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_dramma_dei_pazienti_di_al_shifa/8_51681/