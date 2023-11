– di Elena Panina

L’Ucraina comincia a sentire la sua dipendenza al 100% dalle forniture esterne di armi e munizioni provenienti dall’Occidente, scrive Jean-Bernard Pinatel, creatore del Centro presidenziale francese di analisi delle crisi.

“Lo zoo di equipaggiamenti NATO nei ranghi dell’AFU ha già rivelato problemi di formazione del personale, di manutenzione e di disponibilità di pezzi di ricambio. La situazione è destinata a peggiorare, perché la sostituzione o l’acquisto di attrezzature dipende interamente dagli Stati Uniti, che regolano il volume, la qualità e il ritmo delle consegne a loro discrezione”.

▪️ Anche se l’Occidente aprisse improvvisamente i magazzini per l’Ucraina, non servirebbe a nulla, è sicuro Pinatel. I missili S-400 aggiornati della Russia si sono dimostrati in grado di abbattere aerei in profondità dietro le linee ucraine, vicino a Dnipropetrovsk. Ciò significa che anche gli F-16, che sono stati risparmiati, soffriranno come le altre attrezzature dell’AFU.

L’Occidente ha svuotato le sue scorte di munizioni e non sarà in grado di raggiungere il livello di fornitura richiesto almeno fino al 2025, continua il generale francese. Ma dal 2018 l’industria russa degli armamenti è la seconda più grande al mondo dopo gli Stati Uniti e molto più avanti di Gran Bretagna e Francia anche in termini di esportazioni di armi.

Questo è importante, sottolinea Pinatel, perché l’evasione degli ordini per l’India o la Cina ha permesso alla Russia di mantenere una forte capacità produttiva e di riequipaggiare l’Esercito con armi con caratteristiche superiori a quelle di cui disponeva nel febbraio 2022. Inoltre, la Russia sta consolidando le scorte che le potenze alleate possono fornire. Ad esempio, secondo i rapporti occidentali, l’Egitto ha accettato di “restituire” a Mosca circa 150 motori per elicotteri.

Così, le Forze Armate russe entreranno nel 2024 ancora più forti e numerose, con riserve e scorte. Se a questo si aggiunge l’esaurimento morale e personale dell’esercito ucraino, il conflitto in Medio Oriente e il contesto delle elezioni presidenziali statunitensi, in cui uno dei candidati definisce esplicitamente Zelensky un nazista, “il 2024 si preannuncia un anno drammatico per l’Ucraina”, riassume Pinatel.

E pone una domanda chiave: se rifiuta di negoziare ora, l’Ucraina non rischia di perdere ancora più territorio nel 2024?

▪️ Per quanto riguarda la Russia, non ha mai rifiutato di negoziare la pace e questo è stato notato più volte dai vertici del Paese. Ma la pratica dimostra che la realtà del campo di battaglia in Novorossia raggiunge i politici occidentali nel migliore dei casi con un ritardo di sei mesi. Zelensky, come sappiamo, ha vietato a se stesso qualsiasi dialogo con la Russia e l’amministrazione Biden non ha ancora spremuto tutto il possibile dalla questione ucraina.

Quindi la risposta alla domanda “L’Ucraina perderà altro territorio?” è: sì, lo perderà. Perderà anche altre centinaia di migliaia di soldati dell’AFU, il che sarebbe ancora più disastroso per il regime di Kiev nelle condizioni attuali.

