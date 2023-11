La guerra di Gaza distrugge l’influenza dell’Occidente nel Sud del mondo

Il 15 novembre, The Guardian ha suscitato scalpore sui social media per aver rimosso dal suo sito web una lettera scritta dal defunto leader di Al Qaeda Osama bin Laden, intitolata “A Letter to America”.

Di Mohamed Sweidan* – Observatorio de la crisis

La missiva, rimasta sul sito per oltre due decenni, analizzava le ragioni dei fatidici attacchi dell’11 settembre negli Stati Uniti. Secondo Bin Laden, l’attacco era una risposta alle ingiustizie commesse dagli americani in Afghanistan, Palestina e altre parti del mondo islamico.

La missiva è diventata virale ed è stata ampiamente condivisa tra i giovani americani sulle piattaforme dei social media, e molti si sono trovati d’accordo con il suo messaggio sulle politiche estere degli Stati Uniti in Asia occidentale e hanno spinto a rivalutare le narrazioni occidentali che fino a ieri sostenevano le infinite “guerre al terrore”.

Questo insolito incidente non sarebbe potuto accadere se Israele non avesse bombardato senza pietà la Striscia di Gaza occupata nelle ultime sei settimane. L’operazione Al-Aqsa Flood della resistenza palestinese nel sud di Israele – e la risposta sproporzionata di Israele – ha cambiato radicalmente il sentimento globale nei confronti di Israele e del suo benefattore statunitense, decenni di narrazioni occidentali accuratamente formulate hanno iniziato a essere distrutte e la rabbia globale è diretta contro gli Stati Uniti per la loro istigazione al conflitto, alla distruzione e al terrorismo in Asia occidentale e oltre.

La battaglia per il Sud del mondo

Il campo di battaglia per l’influenza nel Sud del mondo è diventato una priorità per l’Occidente, secondo un articolo pubblicato all’inizio di quest’anno dal Financial Times, che ha osservato che “il destino del mondo democratico sarà in gran parte deciso nel cosiddetto Sud del mondo”.

Questo sentimento è stato ripreso dalla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di quest’anno, che ha sottolineato la necessità di persuasione e partenariato con i Paesi del Sud del mondo, soprattutto quelli “indecisi”. Altri leader occidentali, come il presidente francese Emmanuel Macron, hanno riconosciuto apertamente l’incapacità dell’Occidente di affrontare la questione dei doppi standard, sollecitando un nuovo accordo per recuperare il Sud del mondo.

Gli scritti e le dichiarazioni rilasciate nel corso dell’anno sottolineano l’urgenza di sviluppare una strategia occidentale che rispetti le nazioni del Sud del mondo, affronti le loro preoccupazioni e dimostri un autentico impegno al partenariato. Per questi leader è particolarmente scoraggiante riconoscere che l’Occidente pratica due pesi e due misure con il suo tanto pubblicizzato “ordine basato sulle regole”.

Roland Freudenstein, vicepresidente del Centro Studi Europei GLOBSEC, sostiene che “una comunicazione rispettosa deve andare di pari passo con sforzi concreti per affrontare le questioni materiali e le dipendenze del Sud del mondo”.

Bloomberg ha pubblicato un articolo intitolato “L’Occidente deve offrire al Sud del mondo un nuovo accordo”, in cui l’autore sottolinea che per vincere la battaglia contro la Cina e la Russia l’Occidente deve conquistare i Paesi del Sud del mondo concentrandosi sulle questioni che contano per loro. E Politico sostiene che “per punire Putin, l’Occidente deve parlare con il Sud del mondo come partner”.

Questo sembra essere quasi impossibile. La società di intelligence GIS Reports sostiene che “l’Occidente continua a fraintendere il Sud del mondo”, un fatto reso evidente quando l’Occidente ha sostenuto collettivamente la distruzione di Gaza da parte di Israele.

Gli eventi del 7 ottobre hanno illustrato gli elementi che l’Occidente ha cercato di minimizzare: doppi standard, ipocrisia e un approccio egocentrico.

Il rifiuto diplomatico del Sud del mondo

Per contrastare la Russia e affrontare la Cina, l’Occidente ha adottato la narrativa della “difesa dell’ordine mondiale basato sulle regole”, un grido di battaglia utilizzato dall’UE e dagli USA durante la guerra in Ucraina. Tuttavia, il contemporaneo sostegno dell’Occidente alle azioni genocide di Israele contro i palestinesi ha messo in luce un’applicazione selettiva delle norme internazionali guidata da interessi geopolitici.

Un articolo di Foreign Policy avverte che “più a lungo si protrae la guerra tra Israele e Hamas, maggiore è il rischio per la credibilità dell’Occidente nel Sud del mondo”.

La risposta della maggioranza globale alla guerra trascende la questione palestinese, soprattutto in Africa, Asia e America Latina. Considerando il conflitto attraverso la lente della propria lotta contro il colonialismo e l’imperialismo, la rabbia del Sud del mondo si è intensificata a ogni nuova settimana di guerra.

L’incoerenza dell’Occidente, che difende gli ucraini “biondi e con gli occhi azzurri” mentre arma il massacro dei palestinesi “bruni” a Gaza, ha distrutto da sola l’efficacia di ogni narrazione occidentale dalla Seconda guerra mondiale.

Per mettere il tutto in prospettiva, il numero di palestinesi uccisi in un solo mese ha già superato le morti di civili in due anni di guerra in Ucraina.

Questa disparità di valutazione umana si sta registrando con forza nel Sud del mondo. La domanda è se saprà cogliere questa opportunità per combattere i decenni di ingiustizie e crimini inflitti dall’Occidente, compresa, ovviamente, la Palestina.

In effetti, l’opinione pubblica del Sud del mondo ha spinto diversi capi di Stato ad agire contro lo Stato occupante. La Bolivia è stata la prima a tagliare i ponti con Tel Aviv, mentre il Belize ha sospeso i suoi legami. Altrove, Cile, Colombia, Honduras, Bahrein, Giordania, Turchia, Ciad e Sudafrica hanno ritirato i loro ambasciatori.

Sebbene il Sud del mondo non abbia ancora rilasciato una dichiarazione definitiva, le conseguenze di questo conflitto stanno per plasmare la percezione delle sue relazioni con l’Occidente. Il sostegno incondizionato alle azioni israeliane potrebbe innescare un contraccolpo irreversibile contro gli interessi di Washington nella sua competizione strategica con Pechino, Mosca e Teheran.

L’erosione del soft power statunitense

Le prospettive dei ricercatori accademici offrono una comprensione più approfondita di alcune potenziali conseguenze. L’accademico brasiliano Lucas Goalberto do Nascimento dell’Università Federale di Rio de Janeiro spiega:

“La maggioranza dell’opinione pubblica del Sud del mondo ha un atteggiamento negativo nei confronti degli Stati Uniti e dei suoi alleati per il loro sostegno all’invasione israeliana in corso. Di conseguenza, il Sud del mondo guarda alle altre potenze che rispettano lo Stato palestinese in una luce positiva, poiché cercano di contrastare i tentativi unilaterali dell’Occidente di imporre la propria volontà”.

Il dottor Mario Antonio Padilla Torres di Cuba afferma che:

“Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto il sionismo israeliano e quindi sono anche colpevoli di genocidio contro i palestinesi. Credo che gli Stati Uniti perderanno credibilità nel mondo a causa di questa guerra e che Cina, Russia e altre potenze emergenti saranno più credibili”.

Secondo il dottor Monogit Das, ricercatore indiano di geopolitica:

“Una visione negativa degli Stati Uniti nel Sud del mondo potrebbe creare opportunità per altre potenze come la Russia e la Cina di rafforzare la loro influenza, soprattutto se si posizionano come sostenitori di un approccio più equilibrato e di principio ai conflitti in Asia occidentale”.

Anche il ricercatore armeno Ashkhin Givorjian prevede una visione negativa degli Stati Uniti, che potrebbe influenzare gli atteggiamenti dei governi, mentre Maria Aniyukhovskaya, ricercatrice dell’Università statale bielorussa, auspica che potenze mondiali come la Russia e la Cina intervengano e diventino un’ancora di salvezza per le vittime palestinesi.

Il potere palestinese e il Sud del mondo

È importante notare che la campagna di pulizia etnica di Israele a Gaza ha anche inferto un duro colpo agli sforzi occidentali per coltivare il soft power, la cui accettazione dell’”estetica del modello occidentale” è stata determinante nel generare consenso per un ordine globale guidato dagli Stati Uniti. .

Ciò che è certo è che il Sud del mondo, già profondamente motivato a gestire il proprio timone in un mondo multipolare, è in una posizione molto più forte per rifiutare collettivamente i doppi standard, le pressioni e i dettami di Washington e dei suoi alleati.

Il brutale omicidio di massa di civili non solo ha riportato l’attenzione internazionale sulla causa palestinese, ma serve anche a ricordare che la collusione di pochi Stati occidentali può rappresentare una minaccia esistenziale per la comunità internazionale.

In un momento in cui i leader occidentali sono alla ricerca di strategie per riguadagnare influenza nel Sud del mondo – dopo aver perso contro la Russia durante il conflitto ucraino – le azioni di Israele hanno vanificato tutte le iniziative atlantiste volte a riabilitare l’immagine “benevola” dell’Occidente.

In sostanza, la resistenza palestinese ha inferto un duro colpo allo sforzo dell’Occidente di assicurarsi un’influenza nel Sud del mondo. Semmai, con il perdurare della brutalità di Israele, è probabile che la maggioranza globale si opponga più apertamente e attivamente al paradigma basato sulle regole, minando gli obiettivi strategici occidentali nei confronti delle potenze rivali.

La questione cruciale è se i concorrenti di Washington coglieranno questa opportunità per promuovere i propri interessi.

*Ricercatore egiziano di Studi strategici