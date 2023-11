La situazione nella zona di Artyomovsk (Bakhmut) ha raggiunto un punto di svolta. Le unità delle Forze Armate Russe, approfittando della rotazione delle Forze Armate Ucraine, hanno superato uno stallo posizionale e sono passate ad azioni offensive nella zona di Kleshcheyevka e Andreevka.

E sebbene una delle principali risorse OSINT occidentali – ISW (Institute for the Study of War) affermi che le Forze Armate Russe non hanno ottenuto risultati significativi, il fatto del cambiamento della situazione è confermato, notando lo spostamento del controllo a nord-est di Kleshcheyevka e l’aggiramento delle posizioni dell’Esercito Ucraino a sud dalla direzione di Alebastrovo. Le forze russe stanno anche sostenendo il nemico nei pressi di Andreyevka.

L’Ucraina registra il movimento delle Forze Armate Fusse anche a nord-ovest di Bakhmut, dove le truppe russe hanno attaccato le posizioni della 21esima e 56esima brigata motorizzata, della 77esima brigata aeromobile e della 143esima brigata di fucili, dei 132 battaglioni di ricognizione e del 23esimo battaglione delle Forze speciali. Le Forze Armate Ucraine stanno ancora occupando le alture dominanti sul fianco meridionale e a sud-ovest di Bakhmut. Tuttavia, le Forze Armate Russe hanno ripreso il controllo del bacino idrico di Berkhovskoye, che consente di sviluppare l’iniziativa in direzione sud-ovest.

Fonte

