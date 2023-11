RECENSIONE DEL FILM “KILLERS OF THE FLOWER MOON” DI MARTIN SCORSESE

Gli attori Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio interpreti del film



L'ultimo film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon è basato sugli omicidi degli originari Osage – una serie di brutali uccisioni dei nativi americani Osage da parte di proprietari terrieri bianchi americani – avvenuti nella contea di Osage, Oklahoma, dal 1981 al 1931. Un adattamento di il libro "Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI" di David Brann, l'attenzione principale del film è sulla prima parte del sottotitolo del libro.

In un’epoca in cui la forma abbreviata sta diventando sempre più popolare nei media visivi e nell’industria dell’intrattenimento, Killers of the Flower Moon va oltre la durata più “confortevole” con cui le persone si stanno sintonizzando (o si sono sintonizzate). Con una durata di quasi tre ore e mezza, il film si prende il tempo necessario per stabilire meticolosamente l’ambientazione e l’atmosfera, permettendo al pubblico di conoscere intimamente i personaggi e definire le loro relazioni reciproche all’interno del più ampio ambiente socio-politico di gli Stati Uniti del dopoguerra. Ciò diventa necessario in questo caso perché Killers of the Flower Moon non è realmente interessato alle indagini che hanno posto fine al “Regno del Terrore”, ma piuttosto alle pagine trascurate e dimenticate della storia che trattano il lato estremo dell’imperialismo capitalista e il suo impatto disastroso sulla popolazione nativa; in particolare, nel modo in cui i nativi americani Osage furono sistematicamente manipolati, sfruttati, controllati e uccisi da potenti uomini d’affari bianchi al fine di realizzare profitti.

Il film è strutturato in modo tale che tutti gli eventi che portano all’arrivo del Bureau of Investigation ci mettono in una posizione impotente in cui possiamo solo simpatizzare con i nativi americani e sperare in una sorta di intervento divino. Robert De Niro nei panni di William Hale incombe sulla contea come una lapide. Molly Kyle, interpretata da Lily Gladstone, diventa un simbolo per il popolo Osage. Viene coinvolta in un malvagio ciclo di manipolazione e inganno, e mentre guarda tutta la sua famiglia venire uccisa una dopo l’altra, la sua angoscia si fa sentire visceralmente attraverso la performance di Lily Gladstone. Non sarebbe una sorpresa per me se Gladstone venisse nominata e vincesse un sacco di premi per questo, perché dopo questa performance se lo merita davvero.

Il personaggio centrale del film, tuttavia, è un uomo con cui il pubblico non vorrebbe identificarsi: Ernest Burkhart, nipote di William Hale, interpretato da Leonardo DiCaprio. Si scopre molto presto nel film che non è molto brillante ed è estremamente credulone. Questo ci permette di aspettarci che in qualche modo si rimetta in sesto ad un certo punto, ma ciò non accade mai. Il fatto che sia così facilmente manipolabile lo rende una minaccia ancora più grande per Molly. DiCaprio, come sempre, offre una performance convincente. Ci fa disprezzare il personaggio; inizialmente sembra che possa tornare in sé, ma alla fine si rivela assolutamente irredimibile. Mettere un personaggio del genere al centro della narrazione mette il pubblico in una posizione scomoda. Come spettatori passivi, è naturale per noi prendere un livello morale elevato, ma una volta che il film smette di girare, i momenti di introspezione si stabiliscono. Siamo ingenui come Burkhart? Ci lasciamo ingannare dal denaro e dall’influenza? Abbiamo abbandonato le nostre idee individuali di moralità ed etica? L’attuale situazione geopolitica del mondo ci costringe a sollevare tali domande. Ed è qui che il film diventa politico.

La primissima scena del film, che mostra gli anziani nativi fare una previsione, lamentando il destino della cultura e della vita dei loro discendenti per mano dei coloni bianchi, pone l’accento sulle credenze e sulle pratiche dei nativi americani, convalidandole piuttosto piuttosto che semplicemente esotizzarlo. Scorsese lo mantiene per tutto il film, come il modo in cui le visioni della madre di Molly non vengono demistificate. Viene spesso sottolineato l’enorme divario generazionale causato dall’intervento dei colonizzatori e del cristianesimo nella comunità. La danza giubilante dei nativi alla scoperta del petrolio nella loro terra è mostrata al rallentatore per evidenziare l’enormità dell’evento e per sottolinearne le conseguenze a lungo termine sui nativi: li renderebbe temporaneamente ricchi, ma li sottoporrebbe a quasi due decenni di spietato annientamento. La modernizzazione doveva avere un prezzo. In ogni cultura che è stata vittima dell’imperialismo, è stato lo stesso.

Frantz Fanon ha descritto il mondo dei coloni nel suo libro “I dannati della terra” dicendo: “Il settore del colono è costruito per durare… un settore di luci e di strade asfaltate… Il settore del colono è un settore sazio e pigro, il suo ventre è permanentemente pieno di cose buone”. D’altra parte, ha descritto il mondo dei popoli colonizzati dicendo: “la riserva… [è] un luogo poco raccomandabile abitato da persone poco raccomandabili. Nasci ovunque, comunque. Muori ovunque, per qualsiasi cosa. È un mondo senza spazio, le persone sono ammassate una sull’altra, le baracche strette l’una all’altra. Il settore colonizzato è un settore affamato, affamato di pane, carne, scarpe, carbone e luce”. Fanon credeva che un sistema di violenza assoluta potesse essere contrastato solo con una violenza simile; ma nel caso dei nativi di Osage, ci volle l’intervento del neonato Bureau of Investigation per porre fine al “Regno del Terrore”. Il film non è strutturato come un thriller misterioso, quindi l’angolo dell’FBI viene introdotto nell’ultimo quarto. L’ingresso di Jesse Plemons nel film è stato accolto con entusiasmo in sala, dato il suo repertorio di personaggi estremamente interessanti, e anche lui interpreta il ruolo dell’agente dell’FBI nelle poche scene in cui si trova.

Tutto sommato, Killers of the Flower Moon non è solo la rinascita di un documento storico dimenticato, ma anche un’altra grande opera d’arte nella leggendaria opera di Martin Scorsese.